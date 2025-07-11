«Построено 17 домов семейного типа». Рассказываем, какие социальные проекты реализует «Беларусбанк»

Наталья Надольская, ведущая: Какие социальные программы находят наибольший отклик у минчан? Какую лепту вносит ваш банк, в том числе в дело поддержки работников бюджетной сферы? Есть какие-то социальные проекты, новые кредиты?

Об экономике, промышленности и уровне жизни, а также о стратегиях развития и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Светлана Кожекина, депутат Минского городского Совета депутатов:

Хотелось бы выделить два проекта, которые для нас являются сегодня большой гордостью, мы видим результаты и востребованность этих проектов. Это обеспечение наших сельских деток возможностью в комфортабельных условиях посещать школу. Это «В школу с «Беларусбанком». На протяжении 3 лет мы реализуем этот проект и реально передали 18 автомобилей, которые производит наш, кстати, завод МАЗ. Это микроавтобусы для того, чтобы детки смогли комфортно в безопасных условиях посещать школы.

Второй проект – это проект новый, мы его запустили только в этом году, подписали соглашение с Министерством здравоохранения. На базе одного из предприятий МАЗа будут выпускаться автомобили для оказания медицинской помощи сельским жителям.

Самый, наверное, проект, который является для нас социальным, это построение домов семейного типа для деток, которые сегодня остались без родителей. За всю историю существования этого проекта нами построено 17 жилых домов.

Если говорить о социальной направленности наших продуктов, безусловно, «Беларусбанком» в своей линейке имеет очень много продуктов социальной направленности. Мы сделали продукты социальной направленности: как кредиты на недвижимость в кредитовании недвижимости, так и в кредитовании потребительском. Фактически линейка банковских продуктов очень многогранна, и мы очень надеемся, что каждый житель и нашего города, и нашей страны найдет себе кредит по своим возможностям, интересам, потребностям.