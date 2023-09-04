Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?

Всего одно касание, но сколько возможностей! С помощью карты учащегося «Белкарт» ребята могут пройти на территорию школы, в библиотеку или лингафонный класс, оплачивать покупки и поездки в общественном транспорте. Пользователями универсальной банковской карточки теперь стали 17 тысяч учеников из Борисова.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО «Беларусбанк»:

Это полномасштабный проект, который будет реализован во всей стране. На сегодня более 200 школ по всей стране выразили свое желание поучаствовать в нашем проекте, использовать карту учащегося «Беларусбанка». Более 120 тысяч детей от первого до десятого класса по всей стране в текущем году получат эту возможность. Карта учащегося применяется в школах, оборудованных специальной электронной пропускной системой. Она удобна как для родителей, так и для школьников.

Я буду в школе использовать карту учащегося как пропуск. Либо же, если забуду, то у меня есть запасной. Могу заплатить деньги, и маме придет уведомление, что я купила. Могу снять с банкомата деньги. Стать настоящим знатоком в вопросах финансовой грамотности поможет и специальное приложение MobiTeen. Одна версия устанавливается на смартфон ребенка, другая – на телефон родителя.

Игорь Евдаков, заместитель генерального директора «Банковский процессинговый центр»:

Здесь кругом присутствует детская аудитория, и если ты заинтересуешь эту аудиторию, начиная с возраста 10-12, как наше детское мобильное приложение MobiTeen, то ты понимаешь, что дети учатся финансовой грамотности и учатся самостоятельно контролировать финансы. Мы ожидаем, что чем раньше мы даем этому поколению наши продукты, тем дальше они будут расти с нами.

Как учитель я могу сказать, что финансовая грамотность на сегодня очень важна, потому что школа должна обучать не только базовым знаниям, но и финансовой грамотности. Стоит обратить внимание на то, что дети должны уметь рассчитывать семейный бюджет.

Возле «Борисов-Арены» развернулось настоящее шоу. Финансовый квест, феерия красок и многое другое – активности для каждого. А вишенкой на торте стали выступления певицы Влады и блогера Кобякова.

Вообще очень круто, что создали такой праздник прекрасный, собрали много людей. Все очень круто, все очень нравится. Спасибо вам большое!