Прямой эфир

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?

04 сентября 2023 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всего одно касание, но сколько возможностей! С помощью карты учащегося «Белкарт» ребята могут пройти на территорию школы, в библиотеку или лингафонный класс, оплачивать покупки и поездки в общественном транспорте. Пользователями универсальной банковской карточки теперь стали 17 тысяч учеников из Борисова.

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?-1

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО «Беларусбанк»:
Это полномасштабный проект, который будет реализован во всей стране. На сегодня более 200 школ по всей стране выразили свое желание поучаствовать в нашем проекте, использовать карту учащегося «Беларусбанка». Более 120 тысяч детей от первого до десятого класса по всей стране в текущем году получат эту возможность.

Карта учащегося применяется в школах, оборудованных специальной электронной пропускной системой. Она удобна как для родителей, так и для школьников.

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?-4

Я буду в школе использовать карту учащегося как пропуск. Либо же, если забуду, то у меня есть запасной. Могу заплатить деньги, и маме придет уведомление, что я купила. Могу снять с банкомата деньги.

Стать настоящим знатоком в вопросах финансовой грамотности поможет и специальное приложение MobiTeen. Одна версия устанавливается на смартфон ребенка, другая – на телефон родителя.

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?-7

Игорь Евдаков, заместитель генерального директора «Банковский процессинговый центр»:
Здесь кругом присутствует детская аудитория, и если ты заинтересуешь эту аудиторию, начиная с возраста 10-12, как наше детское мобильное приложение MobiTeen, то ты понимаешь, что дети учатся финансовой грамотности и учатся самостоятельно контролировать финансы. Мы ожидаем, что чем раньше мы даем этому поколению наши продукты, тем дальше они будут расти с нами.

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?-10

Как учитель я могу сказать, что финансовая грамотность на сегодня очень важна, потому что школа должна обучать не только базовым знаниям, но и финансовой грамотности. Стоит обратить внимание на то, что дети должны уметь рассчитывать семейный бюджет.

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?-13

Возле «Борисов-Арены» развернулось настоящее шоу. Финансовый квест, феерия красок и многое другое – активности для каждого. А вишенкой на торте стали выступления певицы Влады и блогера Кобякова.

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?-16

Вообще очень круто, что создали такой праздник прекрасный, собрали много людей. Все очень круто, все очень нравится. Спасибо вам большое!

Новый проект для школьников от «Беларусбанка». Какие возможности предлагает карта учащегося «Белкарт»?-19

Бесконтактный многофункциональный документ – лучший продукт для детей и взрослых. А мобильное приложение MobiTeen – отличный помощник для обучения ребят финансовой грамотности. С его помощью взрослые смогут переводить деньги и контролировать расходы ребенка, а также отслеживать его местоположение.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Светлана Кожекина # Игорь Евдаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Военные медики на учениях в Бресте отработали помощь заражённым сибирской язвой
04 сентября 2023 09:15

Военные медики на учениях в Бресте отработали помощь заражённым сибирской язвой

Сила в единстве! Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Анонс ток-шоу «По существу»
04 сентября 2023 08:39

Сила в единстве! Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Анонс ток-шоу «По существу»

Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Пскове
04 сентября 2023 08:28

Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Пскове