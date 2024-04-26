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Как новшества в законе упростят работу бизнесменов? Узнали у депутата Мингорсовета

26 апреля 2024 14:10
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Новшества 2024 года серьезно повлияют на работу индивидуальных предпринимателей. Документ об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности предусмотрел немало норм, существенно изменяющих юридический, а следом за ним и финансовый ландшафт. Об этом, а также о вопросах изменения экономического климата для предпринимателей Минска поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Как новшества в законе упростят работу бизнесменов? Узнали у депутата Мингорсовета-1

Светлана Кожекина, депутат Минского городского Совета депутатов:
Закон предполагает упрощение данных процедур и фактически создание комфортного перехода наших индивидуальных предпринимателей на другую организационно-правовую форму в случае необходимости. Во-первых, это, конечно, новшества того, что в течение одного рабочего дня индивидуальные предприниматели могут фактически переоформить свой организационно-правовой статус в юридическое лицо. Второе новшество – это то, что будет без отрыва и закрытия их деятельности. Третье – это то, что у них на сегодня будет возможность исполнять все свои обязательства как перед контрагентами, так и перед бюджетом, который был у индивидуального предпринимателя. Это достаточно упростит этот переход.

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# Бизнес в Беларуси # общество # Светлана Кожекина

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