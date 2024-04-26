Что изменится в работе ИП в 2024 году? Большой разговор со Светланой Кожекиной

Новшества 2024 года серьезно повлияют на работу индивидуальных предпринимателей. Документ об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности предусмотрел немало норм, существенно изменяющих юридический, а следом за ним и финансовый ландшафт. Об этом, а также о вопросах изменения экономического климата для предпринимателей Минска поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». Найден ли баланс пользы и предпринимателям, и экономике страны?

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Новый закон уже активно обсуждают в предпринимательской среде. Известно, что он предполагает иную структуру бизнеса. Расскажите подробнее – найдет ли баланс пользы и предпринимателям, и экономике страны? Светлана Кожекина, депутат Минского городского Совета депутатов:

Безусловно найден этот баланс. В этом и заключалась цель данных изменений: 23 кодекса, 450 законов, столько же еще указов главы государства и большое количество постановлений правительства и ведомственных документов. Цель данного закона в том, чтобы совместить все изменения, которые произошли в стране. Как и на внешнем периметре, так и внутри страны. И объединить интересы как бизнеса, так и экономики страны в целом. О перечне видов деятельности. Что будет с теми, кто туда не попадет?

Светлана Кожекина:

Те индивидуальные предприниматели, которые сегодня ведут свою деятельность по тем видам деятельности, которые с 1 июля 2024 года не войдут в перечень, который будет определен правительством страны до 31 октября 2025 года, смогут успешно осуществлять свой бизнес. При этом с 1 января 2026 года должны будут принять для себя решение: либо они должны будут перерегистрироваться в юридическое лицо, либо они должны будут для себя определить свой вид деятельности как ремесленный либо как самозанятый. О господдержке предпринимательства

Наталья Надольская:

Факт, привлекающий внимание. Документ вводят новый, в виды поддержки малого и среднего бизнеса. Причем за счет средств местных бюджетов, разумеется, после определения местными органами власти направления и цели. Такой подход позволит придать господдержке предпринимательства необходимую гибкость и повысить эффективность ее применения? Светлана Кожекина:

Безусловно, да. По сути, закон выстраивает правильную систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. О поддержке предпринимателей банками

Светлана Кожекина:

Безусловно, банки Республики Беларусь имеют свои разработанные специальные программы для поддержки малого и среднего предпринимательства. Отдельную хотелось бы отметить здесь тематику – это женское предпринимательство, которому тоже уделяется на сегодня достаточно большое внимание, в том числе и в банковской системе. Это специальные банковские продукты, которые предоставляются на льготных условиях. Это и льготная процентная ставка, упрощенный пакет документов для взятия кредита, это определенные более лояльные условия по обеспечению кредитов для этих предприятий. Человек не хочет быть ИП, что делать?

Светлана Кожекина:

Для безработных, которые только зарегистрировались в наших органах по труду и социальной защите, если в течение года как минимум почти три месяца они получали заработную плату, то в таком случае в течение шести месяцев им будет оказываться поддержка порядка двух базовых величин. Какими особенностями экономического развития обладает Минск?

Светлана Кожекина:

Бюджет Минска сформирован на основе установленных приоритетов социально-экономического развития как нашей страны, так и города. Упор делается на социальную направленность нашего бюджета. Какие проекты городского развития наиболее приоритетны? Светлана Кожекина:

Самым основным является перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. Эта работа должна завершиться к 1 января 2025 года. Это открытие трех новых станций линии Минского метрополитена. Это открытие двух новых школ, двух детских садов, окончание реконструкции здания-сооружения центра социальной реабилитации для детей-инвалидов и инвалидов «Росток» в Острошицком городке. Это завершение строительства пожарного депо в нашем микрорайоне «Минск-Мир». Завершение работ по реконструкции здания нашего кинотеатра «Победа», которого жители очень ждут. И ввод в эксплуатацию парка имени Уго Чавеса. С какими проблемами обращаются избиратели?