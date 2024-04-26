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Какие городские сферы нуждаются в дополнительном финансировании? Мнение

26 апреля 2024 14:15
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Новшества 2024 года серьезно повлияют на работу индивидуальных предпринимателей. Документ об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности предусмотрел немало норм, существенно изменяющих юридический, а следом за ним и финансовый ландшафт. Об этом, а также о вопросах изменения экономического климата для предпринимателей Минска поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
На ваш взгляд, какие из городских сфер больше всего нуждаются в дополнительном бюджетном финансировании?

Какие городские сферы нуждаются в дополнительном финансировании? Мнение-1

Светлана Кожекина, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это риторический вопрос. Потребности всегда превышают наши возможности, поэтому сферы приложения дополнительных доходов, как правило, диктуют сами люди. Это и школы, и детские сады, это инфраструктура, жилищный фонд и, безусловно, заработная плата нашей бюджетной сферы.

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# Социальная инфраструктура # общество # Светлана Кожекина # Наталья Надольская

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