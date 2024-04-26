Какие городские сферы нуждаются в дополнительном финансировании? Мнение

Новшества 2024 года серьезно повлияют на работу индивидуальных предпринимателей. Документ об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности предусмотрел немало норм, существенно изменяющих юридический, а следом за ним и финансовый ландшафт. Об этом, а также о вопросах изменения экономического климата для предпринимателей Минска поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

На ваш взгляд, какие из городских сфер больше всего нуждаются в дополнительном бюджетном финансировании?