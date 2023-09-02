17 тыс. ребят получили электронные документы от Беларусбанка. Оценили возможности IT-продукта
Новости Беларуси. В школу с новыми возможностями от Беларусбанка и «Белкарт». 17 тысяч ребят из Борисова в День знаний получили собственные электронные документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Карта учащегося» – это IT-продукт, который объединил в себе все необходимые сервисы. Универсальную карточку ребята могут использовать в качестве пропуска и проездного, а также оплачивать ею обеды в школе и любые другие покупки.
Продолжит Арина Верховская.
Расплатиться, пройти в школу, компьютерный класс или библиотеку. Все это теперь доступно в одно касание. В школу с новыми возможностями в 2023 году отправились учащиеся из Борисова.
Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Совместно с Борисовским районным исполнительным комитетом мы подключаем 24 школы города Борисова с сегодняшнего дня к этому проекту. Мы очень надеемся, что нашим маленьким клиентам понравится наш новый уникальный, с нашей точки зрения, продукт. С одной стороны он будет интересен и для детей, с другой стороны будет интересен и для родителей.
Прокачать свои знания по финансовой грамотности учащимся поможет и новый мобильный банкинг. Для юных исследователей и их родителей разработано специальное приложение – MobiTeen. Оно позволяет совершать безналичные платежи и контролировать свои расходы.
Игорь Евдаков, заместитель генерального директора ОАО «Банковский процессинговый центр»:
Дети учатся самостоятельно контролировать финансы, переводить, просить у родителей пополнения карты, причем в электронном виде через запросы. Когда ты делаешь это на собственном опыте, то достаточно быстро овладеваешь цифровизацией.
Для обладателей новых карт подготовили увлекательное шоу возле «Борисов-Арены». Интерактивные площадки, конкурсы и танцы – все для того, чтобы подарить детям радость и незабываемые эмоции. Ребята могли поучаствовать и в «Финансовом квесте». Выполняя задания, ребята узнали, откуда появились деньги и как правильно планировать свой бюджет. Кульминацией вечера стало выступление любимого блогера Влада Кобякова.
Ребята встречали новый учебный год с оптимизмом и весельем. Каждый получил заряд энергии, а также полезные подарки от «Беларусбанка» и «Белкарт».
*На правах рекламы.