17 тыс. ребят получили электронные документы от Беларусбанка. Оценили возможности IT-продукта

Новости Беларуси. В школу с новыми возможностями от Беларусбанка и «Белкарт». 17 тысяч ребят из Борисова в День знаний получили собственные электронные документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Карта учащегося» – это IT-продукт, который объединил в себе все необходимые сервисы. Универсальную карточку ребята могут использовать в качестве пропуска и проездного, а также оплачивать ею обеды в школе и любые другие покупки.

Расплатиться, пройти в школу, компьютерный класс или библиотеку. Все это теперь доступно в одно касание. В школу с новыми возможностями в 2023 году отправились учащиеся из Борисова.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Совместно с Борисовским районным исполнительным комитетом мы подключаем 24 школы города Борисова с сегодняшнего дня к этому проекту. Мы очень надеемся, что нашим маленьким клиентам понравится наш новый уникальный, с нашей точки зрения, продукт. С одной стороны он будет интересен и для детей, с другой стороны будет интересен и для родителей.

Прокачать свои знания по финансовой грамотности учащимся поможет и новый мобильный банкинг. Для юных исследователей и их родителей разработано специальное приложение – MobiTeen. Оно позволяет совершать безналичные платежи и контролировать свои расходы.