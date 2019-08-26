Взять кредит, открыть вклад или оформить банковскую карту: Белпочта и Беларусбанк реализуют проект для жителей глубинки

Новости Беларуси. Ближе к людям. Почтовые отделения на селе расширяют свои функции. Теперь здесь можно взять кредит, открыть вклад или оформить банковскую карточку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это – совместный проект Белпочты и Беларусбанка. Почему появилась такая необходимость, и что думают о новой услуге жители глубинки, рассказывает Петр Бутрим. Зоя Карабанюк работает воспитателем в агрогородке Вистычи, а живет в соседней деревне. До детского сада женщине добираться недалеко – всего несколько километров. А вот поездка в Брест с пересадкой, да еще и с очередями в банке занимала по меньшей мере полдня. Теперь такой необходимости нет.

Зоя Карабанюк, житель деревни Дружба:

Я многодетная мама. У меня три сына. Один сын поступил, учится в колледже в Бресте. Планируем воспользоваться услугой, оформить карточку. И так как это удобно все, оформит ее на почте. Есть возможность пополнять счет карточки тоже на почте. Очень удобно и выгодно. Доступнее сельчанам стали не только операции с карточкой, но также оформление кредита и открытие вклада. Всем этим успешно занимается местная почта. В Брестском районе уже перестроились 14 отделений.

Петр Бутрим, СТВ:

По новой схеме уже работают около тысячи отделений почты по всей стране. Теперь не обязательно ехать в город и 800 жителям этого агрогородка. Основные банковские и почтовые услуги доступны в одном месте. Роль посредника между банком и клиентом начальник отделения Ирина Арсенюк и ее коллеги примерили не так давно: совместный проект Белпочты и Беларусбанка стартовал с начала года. Нововведение уже оценили больше 1,5 миллионов сельских жителей, особенно отдаленных деревень.

Ирина Арсенюк, начальник отделения связи:

Им не нужно ехать в город, затрачивать время. Они сюда приходят и получают. Для этого ничего не нужно: только паспорт – и у них карточка на руках. За 8 месяцев сельчане открыли и около 900 вкладов на 3,5 млн рублей. Это самая популярная операция. Среди постоянных клиентов и Алена Маковская. Библиотекаря особенно радует, что все финансовые вопросы можно решить, присматривая за внуком.

Алена Маковская, житель деревни Вистычи:

Можем запросто открыть вклад. Открывали вклад на три месяца, сейчас он закончился. И можно будет посмотреть, на какой вклад опять положить денежку.

Удобный сервис на селе продолжает развиваться во всех регионах. Идет активная работа и над расширением финансовых услуг.

Светлана Кожекина, заместитель председателя Правления Беларусбанка:

В сентябре будет реализована возможность погашения кредитов через систему ЕРИП. Этого ждут все жители страны. Также это будет пополнение вкладов в белорусских рублях через систему ЕРИП.