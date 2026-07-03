Символ вечной благодарности! Белорусы возлагают цветы к обелиску Победы в Минске

В День Независимости Минск и вся Беларусь живут особым чувством – чувством благодарности и гордости. Тысячи белорусов сегодня, 3 июля, идут к мемориалам, чтобы почтить память предков, которые завоевали для нас право на мирное небо, на жизнь, на будущее наших детей. И, конечно, сердце праздника – площадь Победы, центр притяжения для каждого, кто помнит и ценит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент: С праздником, с Днем Независимости! Здесь, у Вечного огня, конечно, праздник ощущается, по-особенному. Это место нашей общей боли и благодарности. У подножия монумента уже 65 лет горит Вечный огонь. Его зажгли от пламени, доставленного из Ленинграда 3 июля 1961 года. Этот символ памяти более четырех десятилетий бережно охраняет легендарный Пост №1. Изначально Вахту Памяти несли представители профтехучилищ, но со временем эта почетная миссия перешла к лучшим школьникам столицы.

Сегодня на площадь Победы приходят тысячи белорусов и гостей нашей страны, чтобы низко поклониться тем, кто воевал и приближал сначала освобождение Минска, а затем и всего мира от коричневой чумы.

Светлана Кожекина, депутат Минского городского Совета депутатов: Сегодняшний день – он особый, потому что сегодня мы получили независимость нашего государства. Мы очень трепетно к этому шли, очень много было сил приложено нашими предками, которые воевали и которые завоевывали нашу Победу.

Дмитрий Дягилев, начальник управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

Наша страна динамично развивалась вперед, а мы должны каждый на своем рабочем месте быть ему опорой и поддержкой и поддерживать эту независимость. Потому что просто так независимость один не сделаешь. Это только вместе, в едином порыве.

День Независимости – это больше, чем просто дата. Это день памяти, уважения и признательности всем, кто сражался за наш суверенитет, и всем, кто сегодня продолжает его укреплять. Это наша общая сила, наша общая гордость.