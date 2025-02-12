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Новости по тегу #Станислав Юрецкий

Центральная научная библиотека НАН Беларуси празднует 100-летний юбилей
12 февраля 2025 11:06

Центральная научная библиотека НАН Беларуси празднует 100-летний юбилей

В Национальной академии наук проходит республиканская конференция «Первый шаг в науку»
21 января 2025 08:16

В Национальной академии наук проходит республиканская конференция «Первый шаг в науку»

Будущее белорусской науки – В НАН подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых учёных»
30 сентября 2024 19:06

Будущее белорусской науки – В НАН подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых учёных»

Победителей конкурса «100 инноваций молодых учёных» наградили в Минске
30 сентября 2024 11:32

Победителей конкурса «100 инноваций молодых учёных» наградили в Минске

Крупнейшее научно-популярное мероприятие страны – фестиваль науки. Как это было?
12 сентября 2024 08:39

Крупнейшее научно-популярное мероприятие страны – фестиваль науки. Как это было?

Экспорт продукции и разработок НАН Беларуси в 2023-м составил почти 56 млн долларов
30 апреля 2024 11:29

Экспорт продукции и разработок НАН Беларуси в 2023-м составил почти 56 млн долларов

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента
25 апреля 2024 07:07

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента

Фестиваль науки соберёт молодых учёных Беларуси и России
02 апреля 2024 09:11

Фестиваль науки соберёт молодых учёных Беларуси и России

Станислав Юрецкий: американцы не могут самостоятельно работать в космосе без компетенций России
25 марта 2024 17:01

Станислав Юрецкий: американцы не могут самостоятельно работать в космосе без компетенций России

Почему очень важно проводить исследования на тему Великой Отечественной? Мнение
14 февраля 2024 17:51

Почему очень важно проводить исследования на тему Великой Отечественной? Мнение

Зарплату учёным платят за востребованность разработок? Узнали у представителя НАН
14 февраля 2024 17:38

Зарплату учёным платят за востребованность разработок? Узнали у представителя НАН

Председатель Совета молодых учёных НАН: нам нужно импортозамещение, особенно что касается интернета
14 февраля 2024 17:33

Председатель Совета молодых учёных НАН: нам нужно импортозамещение, особенно что касается интернета