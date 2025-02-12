Новости по тегу #Станислав Юрецкий

По случаю юбилея в Академии наук проходит Международная научно-практическая конференция.
Конференция проводится по инициативе Национальной академии наук уже второй раз. В 2025 году в форуме участвуют более 700 старшеклассников.
Нейросети, лекарства и продукты питания. В этом сезоне молодые учёные направили рекордное количество заявок – 145 разработок в самых разных сферах.
Молодые ученые предложили 145 идей в самых разных областях. Многие из них уже реализованы и успешно применяются в больницах, на заводах и предприятиях.
Зрелищные эксперименты и передовые разработки. В Минске прошло крупнейшее научно-популярное мероприятие страны – фестиваль науки.
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