Будущее белорусской науки – В НАН подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых учёных»

Полету мысли, как известно, нет предела. Особенно если это мысли молодых и талантливых. Сегодня, 30 сентября, в Национальной академии наук Беларуси подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых ученых», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прошел в нашей стране уже в третий раз. В 2024 году представлено рекордное количество проектов, причем не только от академических институтов. Участие приняли также организации Министерства образования и отраслевой науки. Заслуженных наград – дипломов и памятных призов – удостоены авторы 26-ти лучших работ. Проекты молодых ученых представляют интерес для реального сектора экономики. Самый актуальный тренд – создание импортозамещающей продукции. Некоторые разработки уже используют в производстве. Алина Мычко углубилась в тему.

Нейросети, лекарства и продукты питания. В этом сезоне молодые ученые направили рекордное количество заявок – 145 разработок в самых разных сферах. Многие из них – уже реализованы и успешно применяются на практике в здравоохранении, промышленности, энергетике.

Дарья Кузьмук, младший научный сотрудник ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» Национальной академии наук Беларуси:

В этом году я с моей коллегой стали победителями в номинации «Энергетика». Наша работа позволяет рассмотреть один из вариантов обращения с отходами «Беларуськалия», которые накапливаются в значительных количествах, и их применение.

Шефство над проектами победителей конкурса готовы взять известные ученые. Перспективные идеи будут доработаны и внедрены в сферах, где в них особенно нуждаются. За три сезона конкурса в жизнь воплотили около полутысячи разработок.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Тяжело, опять же, мне выделить какие-то самые интересные, но, безусловно, это проекты в области машиностроения, приборостроения. То есть то, как молодые ученые уже вовлечены в крупные разработки и помогают создавать в том числе импортозамещающую продукцию. Безусловно, это разработки в области сельского хозяйства. То есть новые продукты питания также, безусловно, я бы хотел подчеркнуть интерес, который сейчас есть в области разработок биотехнологий. Эта выставка подчеркнула то, что у нас молодые ученые работают по всем основным научным направлениям самым серьезным, которые есть у нас в стране и в целом в мировой науке.