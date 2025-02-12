Центральная научная библиотека НАН Беларуси празднует 100-летний юбилей

Более 200 ученых и специалистов, представляющих крупнейшие библиотеки, архивы и вузы Беларуси, России и Китая обсуждают развитие научной библиотечной сети и ее информационное обеспечение. В век высоких технологий на замену бумажным носителям приходят цифровые. И на это также делается упор. В прошлом году в Центральную научную библиотеку НАН обратилось почти полмиллиона посетителей. И большинство из них сделали это дистанционно. Все чаще академические ученые заходят в библиотеку по щелчку мышки – львиная доля документов и книг доступна онлайн. В новой информационной эпохе библиотека смогла найти свое место благодаря активной государственной поддержке и целенаправленной работе коллектива.

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси: В первую очередь, мы научная библиотека, поэтому у нас очень сильная научная исследовательская деятельность. То есть мы, конечно, работаем как библиотека, у нас достаточно большое хранилище как современной, в том числе иностранная литература. Она постоянно пополняется, в том числе у нас большое хранилище старопечатных изданий рукописи. Вот это первое отличие. И, конечно же, у нас большой блок научно-исследовательский. То есть, работают ученые, историки, филологи, которые раскрывают фонды, которые у нас есть, пишут научные статьи, пишут книги.

Жанна Клышко, руководитель Лингвистического ресурсного центра академии «Рудомино» (Россия):

В прошлом году вашу библиотеку посетили и наши реставраторы библиотек России, музеев. Мы сюда направляем на конференции наши молодые кадры, которые делятся опытом и учатся у вас. Очень важно, что мы вместе продвигаем культурное наследие наших стран, продвигаем культурное наследие славян. И сегодня это чрезвычайно важно, на мой взгляд.

Центральная научная библиотека НАН Беларуси – одно из богатейших книгохранилищ страны. В фонде насчитывается больше 4 миллионов экземпляров. Есть и уникальные – среди них и рукописные книги старообрядцев.