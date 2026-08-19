Активное долголетие! Эксперт рассказала, почему не стоит бояться старости и развеяла популярные мифы

Ирина Патеюк, заведующий кафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины БГМУ:

Старение – это та тема, которая больше всего имеет мифов. То есть мы, когда говорим «старение», особенно в среде молодых людей, для них старение – это всегда знак «равно» боль, все болит, кости, суставы. Слепая и беззубая старость. Миф есть, что это снижение умственных способностей, это какая-то деменция, альцгеймер, это неспособность обучаться новому. Кстати, нейропластичность сохраняется на протяжении всей жизни человека. Да, процессы имеют разную скорость, но она есть. Важно уходить от этих стереотипов, от мифов. Старость – это не всегда та больная, болезненная, с плохой памятью, беззубая старость. Она должна быть не одинокая. Кстати, социальная изоляция, одиночество – это еще один мощный механизм, который является пуском для старости.

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