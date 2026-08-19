В Могилеве запустили первый в регионе аппарат МРТ для исследований сердца

В Могилеве на базе областной клинической больницы начал работу первый в регионе МРТ-аппарат для исследований сердца – ранее такие обследования проводили только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. Аппарат синхронизируется с ритмом сердца, а искусственный интеллект убирает помехи – так врачи получают четкие снимки и могут оценить работу каждой части сердца, выявить рубцы после инфаркта, ранние воспаления и бессимптомные заболевания.

Максим Марчук, врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Могилевской областной клинической больницы:

Так как у нас болезни системы кровообращения на первом месте, то и пациентов этих достаточно большое количество. В первую очередь это миокардиты, инфекционные, неинфекционные, и кардиомиопатии, которые другими методами диагностируются очень-очень плохо. Вот это в первую очередь для таких патологий.

Процедура стала комфортнее: туннель аппарата шире обычного, исследование проходит быстрее и тише. Стоимость томографа и монтажных работ – свыше 5 миллионов рублей, закупку профинансировало Министерство здравоохранения.