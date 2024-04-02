Фестиваль науки соберёт молодых учёных Беларуси и России

Минск и Москва сотрудничают по всем направлениям. Немало реализуется совместных молодежных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они способствуют укреплению социальной стабильности, развитию образования и науки, а также формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Уже сейчас идет подготовка к масштабному туристическому слету учащихся Союзного государства, который посвятят 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков.

Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения: Для нас очень важно дать патриотический старт туристического слета Союзного государства в Бресте, в Брестской крепости. Это была и просьба Российской Федерации, ее молодежи, наших белорусов.

Не только сохранение исторической памяти, но и образование соединяет интересы дружественных государств. Традиционно в сентябре проходит фестиваль науки, который собирает ученых Беларуси и России. Это уникальная возможность обменяться опытом, познакомиться с новейшими разработками из мира науки и технологий.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Мы в этом году в рамках этого мероприятия будем проводить в третий раз выставку «100 инноваций молодых ученых». В этом году, как планируем, она будет иметь международный статус, так как о намерении в ее участии подтвердили молодые ученые из организаций научных Российской Федерации.

Стоит отметить, что ежегодно из бюджета Союзного государства выделяются значительные средства на реализацию совместных проектов. Всего в нынешнем году запланировано 37 мероприятий.