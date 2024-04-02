Прямой эфир

Фестиваль науки соберёт молодых учёных Беларуси и России

02 апреля 2024 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск и Москва сотрудничают по всем направлениям. Немало реализуется совместных молодежных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль науки соберёт молодых учёных Беларуси и России-1

Они способствуют укреплению социальной стабильности, развитию образования и науки, а также формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Уже сейчас идет подготовка к масштабному туристическому слету учащихся Союзного государства, который посвятят 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков.

Фестиваль науки соберёт молодых учёных Беларуси и России-4

Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения:
Для нас очень важно дать патриотический старт туристического слета Союзного государства в Бресте, в Брестской крепости. Это была и просьба Российской Федерации, ее молодежи, наших белорусов.

Фестиваль науки соберёт молодых учёных Беларуси и России-7

Не только сохранение исторической памяти, но и образование соединяет интересы дружественных государств. Традиционно в сентябре проходит фестиваль науки, который собирает ученых Беларуси и России. Это уникальная возможность обменяться опытом, познакомиться с новейшими разработками из мира науки и технологий.

Фестиваль науки соберёт молодых учёных Беларуси и России-10

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
Мы в этом году в рамках этого мероприятия будем проводить в третий раз выставку «100 инноваций молодых ученых». В этом году, как планируем, она будет иметь международный статус, так как о намерении в ее участии подтвердили молодые ученые из организаций научных Российской Федерации.

Стоит отметить, что ежегодно из бюджета Союзного государства выделяются значительные средства на реализацию совместных проектов. Всего в нынешнем году запланировано 37 мероприятий.

# Беларусь-Россия # общество # Станислав Юрецкий

Другие новости рубрики

Все новости
«Дружбу народов перенесли в композицию». Алёна Ланская и Александр Еловских рассказали, как создавали песню «Вместе»
02 апреля 2024 08:46

«Дружбу народов перенесли в композицию». Алёна Ланская и Александр Еловских рассказали, как создавали песню «Вместе»

Почему время поста называют «весной души»? Пообщались с профессором Минской духовной академии
02 апреля 2024 08:46

Почему время поста называют «весной души»? Пообщались с профессором Минской духовной академии

Как белорусские школьники готовятся к 80-летию освобождения Беларуси? Вот в каких проектах они участвуют
02 апреля 2024 08:45

Как белорусские школьники готовятся к 80-летию освобождения Беларуси? Вот в каких проектах они участвуют

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в День единения народов двух стран
02 апреля 2024 08:12

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями в День единения народов двух стран

Лукашенко поздравил народы Беларуси и России с Днём единения
02 апреля 2024 07:51

Лукашенко поздравил народы Беларуси и России с Днём единения

Учения сил территориальной обороны начинаются в Гомельской области
02 апреля 2024 07:29

Учения сил территориальной обороны начинаются в Гомельской области

Кинофестиваль «Лістапад» начинает приём заявок
02 апреля 2024 06:45

Кинофестиваль «Лістапад» начинает приём заявок

«Одна общая цель». Какова роль партии «Белая Русь» в работе Всебелорусского народного собрания?
01 апреля 2024 19:18

«Одна общая цель». Какова роль партии «Белая Русь» в работе Всебелорусского народного собрания?

Расширен список белорусских товаров, которые можно купить по кредиту «На родныя тавары»
01 апреля 2024 19:12

Расширен список белорусских товаров, которые можно купить по кредиту «На родныя тавары»

«Беларусь в миниатюре». Что главное в работе Всебелорусского народного собрания?
01 апреля 2024 18:48

«Беларусь в миниатюре». Что главное в работе Всебелорусского народного собрания?

Новые меры ответственности для живодёров! Как новый закон Президента защитит питомцев?
01 апреля 2024 18:31

Новые меры ответственности для живодёров! Как новый закон Президента защитит питомцев?

В Горецком районе двое детей не вернулись домой: как их удалось найти и почему они сбежали?
01 апреля 2024 18:21

В Горецком районе двое детей не вернулись домой: как их удалось найти и почему они сбежали?