Почему очень важно проводить исследования на тему Великой Отечественной? Мнение
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Если будешь заниматься полицаями времен войны, не государство будет цензурить, а среда, где разные настроения. И они тебе скажут, что это не пройдет, не надо про полицаев, не трэба, не чапай гэта и так далее. И у нас за четыре года, как мы столкнулись с этим, бчб-флаг и все остальное, фундаментальных исследований, кроме Игоря Александровича Марзалюка, еще нет.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
В свое время одна женщина защитилась на тему «Развитие аграрной политики нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси». Кто-то же посчитал в свое время, что это актуально, это нужно. Наверное, нам не такие нужны разработки, нужны какие-то свежие взгляды.
Григорий Азаренок:
Давайте дадим слово ученым. Если говорим о гуманитарных науках, есть ли проблемы, о которых мы говорим, или мы преувеличиваем?
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
В любой науке есть проблемы. В чем смысл сейчас гуманитарного знания? 2020 год поставил перед обществом ряд новых вопросов. Ряд из них стоял и раньше, но он их заострил. В том числе и тематика Великой Отечественной войны, тематика исследования оккупационного режима.
Анастасия занимается наследием Мазаник – Героя Советского Союза, которая ликвидировала Вильгельма Кубе. Кто такой Вильгельм Кубе? Если мы посмотрим мнение беглых, которые сейчас сидят в Польше, то он открывал школы, разрешил для использования бело-красно-белый флаг, как будто ходил по Минску и детям конфеты раздавал. Но история-то совсем другая. И факты говорят о том, что это фальсификация. По сути, Кубе – это палач белорусского народа. Поэтому мы сейчас подняли архивы.
Почему Мазаник? Нам, ученым, она очень нужна. Во-первых, ликвидировала Кубе, Герой Советского Союза, но после войны, несмотря на свою тяжелую личную судьбу, она восстанавливала народное хозяйство, в том числе восстанавливала Академию наук, работала в Академии наук в послевоенное время очень долго. Поэтому сейчас очень важно, мы считаем, вернуться к примеру тех героев, на которых мы должны воспитывать наше подрастающее поколение.
Григорий Азаренок:
А вы сталкиваетесь с тем, что не надо эту тему трогать? Кто-то может быть против в среде, внутри? Или, как говорят, может руководители не так активно этим занимаются?
Станислав Юрецкий:
Я бы не сказал, что что-то можно, а что-то нельзя. Потому что тематика коллаборационистских формирований, полицейских и так далее, по сути, разрабатывалась с конца 1990-х до начала 2000-х. Есть ряд диссертаций, тот же Литвин, тот же Коваленя, единственный историк в стране.
С другой стороны, вы правы. Диссертации были защищены. Монографии вышли, тираж 100-200 экземпляров, в научном обществе все это знают. Но тогда не было задач возможно либо было неудобно широко про это говорить. Сейчас время изменилось, в том числе благодаря вашей позиции, позиции ряда представителей средств массовой информации эта тема стала раскрываться.
Тем более нельзя забывать уголовное дело по геноциду белорусского народа. Целый ряд наших историков, я в том числе входил в эту группу по изучению и расследованию дел по геноциду. Все историки, которые так или иначе занимались, занимаются Великой Отечественной войной, включены. И очень важно, что прокуратура с юридической точки зрения доказывает это.
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