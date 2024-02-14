Почему очень важно проводить исследования на тему Великой Отечественной? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Если будешь заниматься полицаями времен войны, не государство будет цензурить, а среда, где разные настроения. И они тебе скажут, что это не пройдет, не надо про полицаев, не трэба, не чапай гэта и так далее. И у нас за четыре года, как мы столкнулись с этим, бчб-флаг и все остальное, фундаментальных исследований, кроме Игоря Александровича Марзалюка, еще нет.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

В свое время одна женщина защитилась на тему «Развитие аграрной политики нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси». Кто-то же посчитал в свое время, что это актуально, это нужно. Наверное, нам не такие нужны разработки, нужны какие-то свежие взгляды. Григорий Азаренок:

Давайте дадим слово ученым. Если говорим о гуманитарных науках, есть ли проблемы, о которых мы говорим, или мы преувеличиваем?

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

В любой науке есть проблемы. В чем смысл сейчас гуманитарного знания? 2020 год поставил перед обществом ряд новых вопросов. Ряд из них стоял и раньше, но он их заострил. В том числе и тематика Великой Отечественной войны, тематика исследования оккупационного режима.

Анастасия занимается наследием Мазаник – Героя Советского Союза, которая ликвидировала Вильгельма Кубе. Кто такой Вильгельм Кубе? Если мы посмотрим мнение беглых, которые сейчас сидят в Польше, то он открывал школы, разрешил для использования бело-красно-белый флаг, как будто ходил по Минску и детям конфеты раздавал. Но история-то совсем другая. И факты говорят о том, что это фальсификация. По сути, Кубе – это палач белорусского народа. Поэтому мы сейчас подняли архивы. Почему Мазаник? Нам, ученым, она очень нужна. Во-первых, ликвидировала Кубе, Герой Советского Союза, но после войны, несмотря на свою тяжелую личную судьбу, она восстанавливала народное хозяйство, в том числе восстанавливала Академию наук, работала в Академии наук в послевоенное время очень долго. Поэтому сейчас очень важно, мы считаем, вернуться к примеру тех героев, на которых мы должны воспитывать наше подрастающее поколение. Григорий Азаренок:

А вы сталкиваетесь с тем, что не надо эту тему трогать? Кто-то может быть против в среде, внутри? Или, как говорят, может руководители не так активно этим занимаются?