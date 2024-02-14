Председатель Совета молодых учёных НАН: нам нужно импортозамещение, особенно что касается интернета

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: В ситуации санкций, внешнего давления мы сталкиваемся с тем, что нам свой автомобиль, свой компьютер, свои социальные сети, свои разработки, свои технологии… Это надо? Или мы изобретаем велосипед, который в принципе не нужен?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Нам это надо. И еще лет 10 назад мы смеялись над Китаем, когда китайцы начинали делать свой интернет, свои социальные сети, замещая американские Facebook, Instagram и так далее. Сейчас мы все к этому пришли, особенно с 2022 года. Это касается особенно сети Интернет, социальных сетей, то есть контроля, что наши люди читают, что они воспринимают, особенно после 2020 года.

Григорий Азаренок:

Есть целая Академия наук, которая финансируется государством, госбюджет... Где?

Станислав Юрецкий:

Что касается разработок, это элементная база. Даже то, что здесь представлено. Это отечественный лазер для военно-промышленного комплекса, что сейчас использовался для системы наведения. Вот тоже импортозамещение, особенно после 2022 года, что актуально для нашей промышленности, для российской, очень много идет на Россию. Это для автомобилестроения, тракторостроения – датчики контроля. Например, CH4.