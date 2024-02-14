Зарплату учёным платят за востребованность разработок? Узнали у представителя НАН

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком.

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

А вы не считаете, что вы хорошо устроились? Заработная плата начисляется, исследования ведутся, отчетность какая-то идет. А если бы вам платили заработную плату, может быть, и выше даже той, которую вы получаете, но по надобности ваших исследований, разработок?.. И реально процент интеллектуальной собственности вашей организации был 100, а не 10, допустим.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Как к писателям обращался Президент: будет «Война и мир» – будут гонорары. Нет «Войны и мира» – извините.