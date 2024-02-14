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Зарплату учёным платят за востребованность разработок? Узнали у представителя НАН

14 февраля 2024 17:38
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Никита Рачиловский: отечественным разработкам нужен хороший пиар и апробация (подробности здесь).

Зарплату учёным платят за востребованность разработок? Узнали у представителя НАН-1

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
А вы не считаете, что вы хорошо устроились? Заработная плата начисляется, исследования ведутся, отчетность какая-то идет. А если бы вам платили заработную плату, может быть, и выше даже той, которую вы получаете, но по надобности ваших исследований, разработок?.. И реально процент интеллектуальной собственности вашей организации был 100, а не 10, допустим.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как к писателям обращался Президент: будет «Война и мир» – будут гонорары. Нет «Войны и мира» – извините.

Зарплату учёным платят за востребованность разработок? Узнали у представителя НАН-4

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Конечно, хоть программы и пятилетние, но они постоянно корректируются. Например, с 2022 года микроэлектроника стала актуальной, пошли в рамках госпрограмм задания, проекты, на которые ученые должны найти ответы и находят. Если отчета нет, зарплаты не будет. Это не значит, что это как стипендию получают и сессия два раза в год. Это совсем не так. Это ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты с актами внедрения на предприятия.

Станислав Семенов:
Но меньше ведь вам никогда не заплатят.

Станислав Юрецкий:
Почему? Заплатят.

Председатель Совета молодых ученых НАН: нам нужно импортозамещение, особенно что касается интернета – читайте далее.

# Ученые # общество # Станислав Семенов # Григорий Азарёнок # Станислав Юрецкий

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