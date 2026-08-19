Европейские фермеры оказались в критическом положении из-за экстремальной жары

Из-за экстремальной жары многие хозяйства оказались на пороге разорения. Производители овощей и зерна предупреждают о «катастрофическом» снижении урожайности и призывают правительства своих стран принять срочные меры поддержки.

Не справились с вызовами погоды европейские аграрии – региону угрожает серьезный продовольственный кризис и резкий скачок цен на продукты питания. Об этом пишет одно из крупнейших британских изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, во Франции по данным Министерства сельского хозяйства урожай кукурузы сократится на 35% по сравнению с 2025 годом и составит около 9 миллионов тонн. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. В среднем наполовину упало производство овощей и зелени. Тревожная ситуация и в животноводстве. Из-за дефицита кормов удои молока снизились на 15%.

Тем временем в Италии от засухи пострадали более 60% фермерских хозяйств. Местные производители потеряли большую часть урожая кукурузы, риса, овощей и фруктов. Предварительно ущерб оценивается в более чем 3 миллиарда евро.

Убытки несут и аграрии Испании. Там урожай зерновых снизился в среднем на 40%, сократились темпы производства молочных продуктов и оливкового масла. По оценкам экспертов, из-за климатических аномалий ВВП Евросоюза может снизиться на 1%, что эквивалентно потере около 200 миллиардов евро.