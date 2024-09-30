Победителей конкурса «100 инноваций молодых учёных» наградили в Минске
От машиностроения до медицины и сельского хозяйства. В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых ученых». 26 авторов лучших разработок наградили дипломами и памятными призами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурс проходит в нашей стране уже в третий раз. В этом году на победу претендовало рекордное количество проектов. Молодые ученые предложили 145 идей в самых разных областях. Многие из них уже реализованы и успешно применяются в больницах, на заводах и предприятиях. Лучших выбирали исходя из новизны и возможности внедрения в экономику.
Александра Косарева, младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси:
Наш проект был связан с разработкой системы автоматического анализа радиологических изображений на наличие патологий или раковых областей. Мы стали победителями, и я очень рада, потому что мы работали над этим проектом последние, наверное, лет 10.
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
Тяжело мне выделить самые интересные, но, безусловно, это проекты в области машиностроения, приборостроения. Молодые ученые уже вовлечены в крупные разработки, помогают создавать в том числе и импортозамещающую продукцию. Безусловно, это разработки в области сельского хозяйства, это новые продукты питания. Я бы хотел подчеркнуть интерес, который сейчас есть в области разработок биотехнологий. Эта выставка подчеркнула то, что у нас молодые ученые работают по всем основным научным направлениям, самым серьезным, которые есть у нас в стране и в целом в мировой науке.
Каждый третий исследователь Академии наук носит статус молодого ученого. Их проекты успешно реализуются в промышленных масштабах. А ряды белорусских ученых ежегодно пополняют около трех сотен выпускников вузов.