Победителей конкурса «100 инноваций молодых учёных» наградили в Минске

От машиностроения до медицины и сельского хозяйства. В Национальной академии наук Беларуси подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых ученых». 26 авторов лучших разработок наградили дипломами и памятными призами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурс проходит в нашей стране уже в третий раз. В этом году на победу претендовало рекордное количество проектов. Молодые ученые предложили 145 идей в самых разных областях. Многие из них уже реализованы и успешно применяются в больницах, на заводах и предприятиях. Лучших выбирали исходя из новизны и возможности внедрения в экономику.

Александра Косарева, младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси:

Наш проект был связан с разработкой системы автоматического анализа радиологических изображений на наличие патологий или раковых областей. Мы стали победителями, и я очень рада, потому что мы работали над этим проектом последние, наверное, лет 10.