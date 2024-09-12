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Крупнейшее научно-популярное мероприятие страны – фестиваль науки. Как это было?

12 сентября 2024 08:39
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Зрелищные эксперименты и передовые разработки. В Минске прошло крупнейшее научно-популярное мероприятие страны – фестиваль науки.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси и Ирина Колтович, заведующий отделом Института мясо-молочной промышленности, кандидат технических наук, доцент.

Александр Меженный, ведущий:
Я там сам не побывал, что же там было? Уже не в первый раз проводится, правильно?

Крупнейшее научно-популярное мероприятие страны – фестиваль науки. Как это было?-2

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
Да, вы правы. Фестиваль науки – это крупнейшее научно-популярное мероприятие нашей страны. Оно прошло уже в шестой раз. Представляет собой крупнейшую локацию, где ученые самым простым языком, самым доступным языком рассказывают о своих научных разработках, о науке. И это интересно всем, начиная от самых маленьких до самого почтенного возраста. То есть на один день вся Академия наук переезжает в наш Ботанический сад. Но не только Академия наук, конечно, основная масса это академические ученые, есть также представители вузов, отраслевой науки. И там в такой доступной форме ведется диалог, выставка, различные мастер-классы и так далее.

Подробнее в видео.

# Александр Меженный # Юрий Царёв # Станислав Юрецкий # Ольга Бурлакова

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