Крупнейшее научно-популярное мероприятие страны – фестиваль науки. Как это было?

Александр Меженный, ведущий: Я там сам не побывал, что же там было? Уже не в первый раз проводится, правильно?

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Да, вы правы. Фестиваль науки – это крупнейшее научно-популярное мероприятие нашей страны. Оно прошло уже в шестой раз. Представляет собой крупнейшую локацию, где ученые самым простым языком, самым доступным языком рассказывают о своих научных разработках, о науке. И это интересно всем, начиная от самых маленьких до самого почтенного возраста. То есть на один день вся Академия наук переезжает в наш Ботанический сад. Но не только Академия наук, конечно, основная масса это академические ученые, есть также представители вузов, отраслевой науки. И там в такой доступной форме ведется диалог, выставка, различные мастер-классы и так далее.