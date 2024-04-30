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Экспорт продукции и разработок НАН Беларуси в 2023-м составил почти 56 млн долларов

30 апреля 2024 11:29
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От экспорта научно-технической продукции и разработок Национальной академии наук в 2023 году получено почти 56 миллионов долларов. Об итогах 2023-го и ближайших планах 30 апреля говорили на сессии общего собрания НАН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт продукции и разработок НАН Беларуси в 2023-м составил почти 56 млн долларов-1

Одним из драйверов инновационного пути развития Беларуси стало углубленное изучение авиакосмической сферы. Наши ученые активно сотрудничают с коллегами из России в области дистанционного зондирования земли. В 2024 году на орбиту планируют запустить еще один космический аппарат. В целом объем производства высокотехнологичной научной продукции за последний год вырос более чем на 20 %. Технологический суверенитет и импортозамещение в приоритете. Наиболее важные сферы – микроэлектроника, биотехнологии, IT-сфера и исследование полярных регионов земли.

Экспорт продукции и разработок НАН Беларуси в 2023-м составил почти 56 млн долларов-4

Василий Гурский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:
Практически по всем направлениям есть очень серьезные разработки, которые мы, естественно, не утаиваем. Академия наук регулярно публикует сборники своих разработок и направляет в соответствующие органы госуправления, на предприятия. Практически в экономику страны внедряется ежегодно порядка 300 разработок белорусских ученых. Фактически по всем направления: это и промышленность, и сельское хозяйство, и медицина.

Экспорт продукции и разработок НАН Беларуси в 2023-м составил почти 56 млн долларов-7

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
Если говорить о более перспективных и актуальных направлениях деятельности молодых ученых, то следует сказать, что они работают по всем тем основным направлениям, по которым и развивается наша Национальная академия наук Беларуси и в целом мировая наука. Если мы говорим, например, о космосе, то и в данном направлении активно работают молодежные научные коллективы. Можно привести в пример НПЦ по материаловедению, где молодые ученые работают над разработкой и созданием защитных покрытий для космических аппаратов.

Важным направлением развития Академии наук остается международное научно-техническое партнерство. Сегодня наши исследователи работают с коллегами из 88 стран. География сотрудничества постоянно расширяется.

# Белорусская наука # общество # Василий Гурский # Станислав Юрецкий

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