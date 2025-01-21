В Национальной академии наук проходит республиканская конференция «Первый шаг в науку»

Половина докладов – по гуманитарному профилю. В Минске 21 января продолжится форум «Первый шаг в науку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он объединил старшеклассников и их наставников. Молодые люди представляют все регионы страны, они уже серьезно увлекаются исследовательской работой. Во время заседаний секций по десяти направлениям юные разработчики презентуют свои идеи, получат советы от опытных коллег.

Алина Герасименок, учащаяся средней школы № 3 Копыля: Для меня это была огромная честь, поучаствовать в данном мероприятии. Надеюсь, что для меня эта тематика будет раскрываться все больше и больше. Я очень надеюсь, что в следующий раз мне удастся достичь все больших и больших результатов.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Эта конференция направлена на стимулирование интереса среди нашей школьной молодежи к научно-исследовательской деятельности. Конференция проводится по всем основным научным направлениям: это и гуманитарные науки, научные, биологические, химические профили и так далее. То есть по всем научным направлениям, которые сейчас существуют у нас в стране и в мировой науке.

Конференция проводится по инициативе Национальной академии наук уже второй раз. В 2025 году в форуме участвуют более 700 старшеклассников.