Прямой эфир

В Национальной академии наук проходит республиканская конференция «Первый шаг в науку»

21 января 2025 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Половина докладов – по гуманитарному профилю. В Минске 21 января продолжится форум «Первый шаг в науку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной академии наук проходит республиканская конференция «Первый шаг в науку»-2

Он объединил старшеклассников и их наставников. Молодые люди представляют все регионы страны, они уже серьезно увлекаются исследовательской работой. Во время заседаний секций по десяти направлениям юные разработчики презентуют свои идеи, получат советы от опытных коллег.

В Национальной академии наук проходит республиканская конференция «Первый шаг в науку»-4

Алина Герасименок, учащаяся средней школы № 3 Копыля:
Для меня это была огромная честь, поучаствовать в данном мероприятии. Надеюсь, что для меня эта тематика будет раскрываться все больше и больше. Я очень надеюсь, что в следующий раз мне удастся достичь все больших и больших результатов.

В Национальной академии наук проходит республиканская конференция «Первый шаг в науку»-6

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
Эта конференция направлена на стимулирование интереса среди нашей школьной молодежи к научно-исследовательской деятельности. Конференция проводится по всем основным научным направлениям: это и гуманитарные науки, научные, биологические, химические профили и так далее. То есть по всем научным направлениям, которые сейчас существуют у нас в стране и в мировой науке.

Конференция проводится по инициативе Национальной академии наук уже второй раз. В 2025 году в форуме участвуют более 700 старшеклассников.

# Национальная академия наук Беларуси # Станислав Юрецкий

Другие новости рубрики

Все новости
Разговор о выборе – в колледже современных технологий прошла «НЕскучная НЕлекция»
21 января 2025 07:58

Разговор о выборе – в колледже современных технологий прошла «НЕскучная НЕлекция»

Развитие промышленного флагмана – Лукашенко ознакомится с новым корпусом МАЗа
21 января 2025 07:55

Развитие промышленного флагмана – Лукашенко ознакомится с новым корпусом МАЗа

«Марафон единства» – в торговом центре «Столица» состоялся караоке-баттл «Код ДНК»
21 января 2025 07:29

«Марафон единства» – в торговом центре «Столица» состоялся караоке-баттл «Код ДНК»