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Переименование Минобороны США обойдётся в 2 млрд долларов

13 ноября 2025 07:11
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Смена названия Минобороны США на Министерство войны обойдется бюджету в два миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переименование Минобороны США обойдётся в 2 млрд долларов-2

Деньги налогоплательщиков пойдут на замену тысяч вывесок, табличек, бланков и значков, в том числе на военных объектах США по всему миру. Одни только новые бланки и вывески для нового ведомства могут стоить около миллиарда долларов. Также статьей расходов станет переписывание цифрового кода для веб-ресурсов Пентагона. Напомним, в начале сентября Дональд Трамп подписал указ, который изменил название Минобороны на Министерство войны. 

# США # Новости США # политика США

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