Переименование Минобороны США обойдётся в 2 млрд долларов

Деньги налогоплательщиков пойдут на замену тысяч вывесок, табличек, бланков и значков, в том числе на военных объектах США по всему миру. Одни только новые бланки и вывески для нового ведомства могут стоить около миллиарда долларов. Также статьей расходов станет переписывание цифрового кода для веб-ресурсов Пентагона. Напомним, в начале сентября Дональд Трамп подписал указ, который изменил название Минобороны на Министерство войны.