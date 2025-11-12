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Во Флориде самолёт упал на жилые кварталы – есть жертвы

12 ноября 2025 06:03
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Два человека погибли при авиакатастрофе в США. Трагедия произошла в штате Флорида, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде самолёт упал на жилые кварталы – есть жертвы-2

Небольшой самолет рухнул в озеро рядом с жилыми кварталами города Корал-Спрингс. Жертвами инцидента стали два члена экипажа воздушного судна. На земле обошлось без сильных разрушений и пострадавших. Расследованием причин ЧП занимается Национальный совет по безопасности на транспорте. Известно, что самолет упал спустя пять минут после взлета из местного аэропорта.

# США # Аварии в США

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