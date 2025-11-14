США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты

Соединенные Штаты настолько увлеклись торговой войной практически со всем миром, что лишь теперь начинают осознавать последствия собственной политики. Пока Вашингтон вводил все новые и новые пошлины, именно американские потребители оказались первыми, кто ощутил удар по своему кошельку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из магазинов в разных штатах начали исчезать привычные товары, а те, что еще доступны, стремительно дорожают. Кофе, цитрусовые, мясо, продукты, которые еще недавно были обыденностью, сегодня становятся фактически деликатесами. Зарубежные поставщики просто не выдерживают 50-процентных тарифов и сворачивают поставки.

Проблема приобрела такие масштабы, что администрация Белого дома поручила Министерству торговли провести анализ – какие страны пострадали от американских ограничений сильнее всего. Цель – пересмотреть собственную жесткую политику и сделать точечные исключения, вплоть до снижения или отмены пошлин, лишь бы стабилизировать рынок и вернуть продукты на прилавки.

Ранее на этой неделе министр финансов США заявил, что Вашингтон готовится объявить меры, направленные на снижение цен на продовольствие.