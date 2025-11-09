Трампу можно было бы дать нобелевку за то, что он помирил Китай и Индию – Манойло

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Эффективное противодействие санкциям – это мощный стимул для того, чтобы объединяться. Потому что страны, которые в разное время подвергались, либо сейчас подвергаются санкционному давлению со стороны тех же Соединенных Штатов, они быстро поняли, что в одиночку этому инструменту давления противостоять довольно сложно. Но вместе, объединяясь при этом, эти проблемы можно коллективно преодолевать и делать это так, что американцы, включая их президента, будут кусать локти от досады. И это действительно ведет к тому, что забываются старые обиды, забываются прежние противоречия, взаимные претензии друг к другу.

Такие страны, как Китай и Индия, благодаря общей угрозе, которая сейчас персонифицировалась в лице Трампа, санкций и пошлин, которые он вводит или пытается вводить, начинают объединяться. Когда такое было? Вообще, Трампу за то, что он помирил Индию и Китай, вот только за это можно было бы дать Нобелевскую премию мира, потому что сделал великое дело. И действительно, те изменения, которые сейчас происходят, санкции, они уйдут, а изменения в миропорядке, которые ведут к формированию нового, справедливого миропорядка, они останутся.

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