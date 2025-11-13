Победа Трампа или нет? Чем обернутся для Штатов последствия 43-дневного шатдауна

Политическая игра с высокими ставками за счет американских налогоплательщиков. В Соединенных Штатах завершился самый продолжительный шатдаун в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После 43 дней частичной остановки работы правительства президент Дональд Трамп поставил подпись под законом, который вновь запускает федеральные учреждения. Общие потери для экономики, по оценкам экспертов, превысили полтора триллиона долларов.

Решение вновь завести правительственную машину последовало вскоре после голосования в Палате представителей. Большинством республиканцев при поддержке президента был одобрен пакет мер, восстанавливающий финансирование госструктур. Шатдаун стал настоящим стресс-тестом для Америки. Более миллиона федеральных служащих остались без зарплаты, а тысячи компаний и подрядчиков – без заказов. Авиасообщение оказалось на грани коллапса из-за отмены около 20 тысяч рейсов. И все это – результат непримиримости политических оппонентов. Дональд Трамп назвал происходящее «небольшим финтом», однако именно этот «финт» обошелся стране в рекордную сумму. Комментируя ситуацию, глава Белого дома вновь обвинил оппонентов в саботаже и нежелании идти на компромисс.

Дональд Трамп, президент США:

Чтобы точно подсчитать общий ущерб и его стоимость, потребуются недели, а возможно, и месяцы, включая серьезный вред, который демократы нанесли нашей экономике, людям и семьям. Поэтому я просто хочу сказать американскому народу: не забывайте об этом, когда мы подойдем к промежуточным выборам. Не забывайте, что они сделали для нашей страны.

Если отбросить политическую риторику, главный вопрос остается открытым: стало ли это поражением Трампа или все же продуманным ходом? С одной стороны, президенту удалось сохранить единство собственной партии и в итоге добиться утверждения бюджета на своих условиях. С другой, затянувшаяся пауза нанесла серьезный удар по экономике, подорвала доверие граждан и обеспокоила союзников по НАТО. Как сообщают американские СМИ, поставки вооружений партнерам по Альянсу были задержаны. Общая сумма контрактов – более пяти миллиардов долларов. Последствия этого политического противостояния, по мнению аналитиков, Вашингтону предстоит ощущать еще долго.

Джек Миллер, профессор политических наук Портлендского государственного университета (США):

Президент Трамп, вероятно, должен быть недоволен тем, что в первом квартале 2026 года экономика будет выглядеть не так хорошо, как если бы этого шатдауна не произошло. А когда ты президент, здоровье экономики – одна из твоих главных забот, независимо от того, демократ ты или республиканец.