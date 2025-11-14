Тысячи работников кофейни Starbucks вышли на протесты в 40 городах США

Тысячи работников самой популярной в мире сети кофеен вышли на протесты в 40 городах США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бессрочная забастовка стартовала символично – в «День красной чашки». Традиционно, это одно из самых прибыльных маркетинговых событий для бариста, когда фиксируется всплеск продаж кофе по всей стране. Однако в 2025 году вместо праздничных очередей – пикеты. Работники требуют справедливых зарплат и нормальных условий труда.
Мне приходится работать неделями от открытия до закрытия, чтобы иметь возможность платить за аренду и счета. Просто невероятно, что мы работаем полный день, а я все еще не могу позволить себе даже самые необходимые вещи.
Люди задаются вопросом: как так получается, что цена за чашку кофе растет быстрее, чем зарплата тех, кто ее готовит? Ответ на него кроется в общей экономической нервозности. В США ускорился рост цен на продукты, в том числе и на кофе, из-за действия торговых пошлин. Как сообщают американские СМИ, власти в экстренном порядке приступили к подготовке исключений из тарифов, чтобы сдержать удорожание товаров.