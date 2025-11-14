Тысячи работников кофейни Starbucks вышли на протесты в 40 городах США

Тысячи работников самой популярной в мире сети кофеен вышли на протесты в 40 городах США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бессрочная забастовка стартовала символично – в «День красной чашки». Традиционно, это одно из самых прибыльных маркетинговых событий для бариста, когда фиксируется всплеск продаж кофе по всей стране. Однако в 2025 году вместо праздничных очередей – пикеты. Работники требуют справедливых зарплат и нормальных условий труда.