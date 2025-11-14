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В США произошла утечка аммиака – более 30 человек госпитализированы

14 ноября 2025 07:36
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В американском городе Уэтерфорд, штат Оклахома, произошла крупная утечка аммиака из автоцистерны. В результате инцидента были эвакуированы около тысячи жителей, а десятки человек доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных властей, 11 пострадавших находятся в критическом состоянии, четверых доставили санитарной авиацией в клиники Оклахома-Сити. Среди госпитализированных – сотрудники полиции, которые первыми прибыли на место происшествия. Спасатели и Национальная гвардия США провели масштабную операцию по ликвидации последствий аварии. Угроза для населения снята, но работы по устранению утечки продолжаются. Эта химическая авария стала одним из крупнейших подобных инцидентов в Оклахоме за последние годы.

# Новости США # США

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