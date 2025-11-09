В России рассматривают возобновление ядерных испытаний вслед за США
От Минска до Шанхая около 8 тысяч километров, а мы с Китаем понимаем друг друга с полуслова. А вот с Вильнюсом, до которого рукой подать, о сближении и речи не ведется. Парадокс, но такова реальность. Литва на прошлой неделе закрыла границу с Беларусью. А на этой угрожает выставить нам счет. Еще один парадокс, но об этом на полном серьезе заявили в офисе литовского премьера, где готовятся призвать Минск к ответу. Но за что? Мы границу не закрывали. А то, что ограничили пересечение наших рубежей для большегрузов с литовскими номерами, это ответная мера. Ни больше, ни меньше.
По последней информации, из-за того, что Литва закрыла границу, в Беларуси застряли около 5 тысяч литовских грузовиков и полуприцепов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Некоторые водители буквально живут в кабинах грузовиков, ожидая возможности вернуться в ЕС или продолжить работу. По словам перевозчиков, из-за закрытых границ многие компании будут вынуждены увольнять водителей. В итоге это существенно сократит доходы государства и усилит социальную напряженность. Местные транспортники обратились к правительству с просьбой разрешить ситуацию. В противном случае они готовятся устроить митинги.
Но в Вильнюсе вместо того, чтобы прислушаться к своим же людям, решили все свалить на Беларусь. Не получится. Мы не несем ответственности за последствия решений, которые принимаются в Литве, и призываем восстановить нормальное функционирование границы, что, собственно, и решит все проблемы разом. Но на Западе легких путей не ищут.
Готовы пустить в ход все методы, чтобы усложнить коммуникацию между странами и нагнать страху на своих же людей, мол, с Востока готовится нападение и пора хавацца ў бункеры. Под эту марку начали возводить новые бомбоубежища. К стройке нового бункера класса люкс, где в случае ядерного удара могут разместиться 625 самых богатых людей, приступили чуть ли не на лужайке Белого дома. Об этом зимой вовсю писали западные СМИ.
А на этой неделе Трамп написал пост, который способен положить начало новой ядерной гонке. Он поручил Министерству обороны США начать испытания ядерного оружия. Уже позже в интервью CBS глава Белого дома пояснил свою позицию тем, что сегодня все так делают, но просто предпочитают молчать об этом.
Дональд Трамп, президент США:
Россия объявила, что они собираются провести испытания. Если вы заметили, Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны проводят испытания. Мы единственная страна, которая не проводит испытания. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания.
– Но единственная страна, которая испытывает ядерное оружие, – это Северная Корея. Китай и Россия не…
– Нет. Россия испытывает ядерное оружие. И Китай тоже его испытывает. Вы просто об этом не знаете.
Россия отреагировала на слова Трампа сдержанно и аккуратно. На заседании Совета безопасности министр обороны России отметил, что целесообразно начать подготовку к полномасштабным испытаниям на полигоне Новая Земля.
Владимир Путин дал распоряжение собрать дополнительную информацию, провести анализ на площадке Совбеза и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Россия (тогда еще СССР) последнее ядерное испытание провела 24 октября 1990 года на полигоне Новая Земля. Финишным ядерным тестом для США стал Divider в 1992 году. Впоследствии примерно в это время все страны, входящие в ядерный клуб, объявили о моратории. Северная Корея проводила последние ядерные испытания в 2017-м.
До сих пор международное сообщество пытается ограничить любые новые взрывы. Стоит ли ждать дальнейшей эскалации в данной ситуации?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Можно предположить, что в настоящее время сложились условия, при которых ведущие ядерные державы подошли, по сути, к порогу необходимости пересмотра соглашений, во-первых, по ядерному оружию, во-вторых, по ядерному сдерживанию, в-третьих, по ядерным испытаниям. Я не исключаю, что гегемона аккуратно подталкивают к необходимости сделать первый шаг: давайте, братья-американцы, вперед. Мы видим завершение эпохи ядерного разоружения. Вопрос о начале гонки ядерных вооружений остается открытым. У России при этом достаточно неплохие стартовые позиции.
Холодная война 2.0? Реакция Запада на решение Трампа по ядерным испытаниям – вот что пишут СМИ.