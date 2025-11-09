От Минска до Шанхая около 8 тысяч километров, а мы с Китаем понимаем друг друга с полуслова. А вот с Вильнюсом, до которого рукой подать, о сближении и речи не ведется. Парадокс, но такова реальность. Литва на прошлой неделе закрыла границу с Беларусью. А на этой угрожает выставить нам счет. Еще один парадокс, но об этом на полном серьезе заявили в офисе литовского премьера, где готовятся призвать Минск к ответу. Но за что? Мы границу не закрывали. А то, что ограничили пересечение наших рубежей для большегрузов с литовскими номерами, это ответная мера. Ни больше, ни меньше.

По последней информации, из-за того, что Литва закрыла границу, в Беларуси застряли около 5 тысяч литовских грузовиков и полуприцепов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Некоторые водители буквально живут в кабинах грузовиков, ожидая возможности вернуться в ЕС или продолжить работу. По словам перевозчиков, из-за закрытых границ многие компании будут вынуждены увольнять водителей. В итоге это существенно сократит доходы государства и усилит социальную напряженность. Местные транспортники обратились к правительству с просьбой разрешить ситуацию. В противном случае они готовятся устроить митинги.

Но в Вильнюсе вместо того, чтобы прислушаться к своим же людям, решили все свалить на Беларусь. Не получится. Мы не несем ответственности за последствия решений, которые принимаются в Литве, и призываем восстановить нормальное функционирование границы, что, собственно, и решит все проблемы разом. Но на Западе легких путей не ищут.

Готовы пустить в ход все методы, чтобы усложнить коммуникацию между странами и нагнать страху на своих же людей, мол, с Востока готовится нападение и пора хавацца ў бункеры. Под эту марку начали возводить новые бомбоубежища. К стройке нового бункера класса люкс, где в случае ядерного удара могут разместиться 625 самых богатых людей, приступили чуть ли не на лужайке Белого дома. Об этом зимой вовсю писали западные СМИ.

А на этой неделе Трамп написал пост, который способен положить начало новой ядерной гонке. Он поручил Министерству обороны США начать испытания ядерного оружия. Уже позже в интервью CBS глава Белого дома пояснил свою позицию тем, что сегодня все так делают, но просто предпочитают молчать об этом.