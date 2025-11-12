Трамп принял в Белом доме временного президента Сирии Аш-Шараа

В Вашингтоне состоялась историческая встреча: Дональд Трамп принял временного президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа. Это первый официальный визит сирийского лидера в Штаты. В последний раз высокопоставленный представитель Дамаска посещал Белый дом 26 лет назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры прошли в закрытом формате. СМИ публикуют только фотокадры. Совместных заявлений по итогам встречи стороны не сделали. Однако Трамп назвал ее важным поворотным моментом в решении региональных и двусторонних вопросов. Сирия может стать 90-м по счету участником международной коалиции, возглавляемой США, по борьбе с группировкой «Исламское государство».

Приезд Аш-Шараа в Белый дом – своего рода акт легитимации бывшего противника США и шаг к возвращению Дамаска на международную арену. К слову, совсем недавно нынешний сирийский лидер, он же один из бывших руководителей «Аль-Каиды», числился в американском списке террористов. За его поимку предлагали 10 миллионов долларов. Теперь его принимают в Вашингтоне как партнера.