Беларусь своих партнёров никогда не предавала и не предаст – Абухович

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Мы не почувствуем, скорее всего, это завтра, но для государства, для Республики Беларусь, это важный сигнал о том, что решаемо все. При этом мы прекрасно понимаем, что Республика Беларусь приветствует снятие санкций. Мы приветствуем налаживание отношений с Соединенными Штатами, но никогда не будем инициаторами. Не мы вводили эти санкции, не мы устраивали этот бардак в мировой экономике, который привел к фрагментации международной экономики, к уходу от глобализации, которую США достаточно долго строили, были апологетом строительства именно глобального мира.

Мы готовы на то, что будут приниматься решения, которые позволят нам развиваться дальше, уходя от санкционного давления. Но опять-таки, это сделка. И Президент наш все время говорил, мы готовы на большую сделку, но обязательно с учетом интересов Республики Беларусь. Просто нам сказать: вот вам подачка, а вы нам что-то взамен – предайте своего стратегического партнера, перестаньте размещать оружие тактическое и так далее, и так далее. Вот этот вариант не пройдет. Республика Беларусь, друзей и партнеров, и друзей, которые познаются в беде, никогда не предавала и не предаст.

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