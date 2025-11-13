В США закончился рекордно долгий шатдаун

В США закончился шатдаун, который длился рекордные 43 дня. Соответствующий закон подписал президент Дональд Трамп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло спустя несколько часов после того, как Палата представителей проголосовала за проект бюджета на ближайшие два месяца. Теперь госучреждения возобновят работу, а всем сотрудникам будут выплачены задолженности по зарплате. Кроме того, федеральные служащие, получившие уведомления об увольнении, сохранят рабочие места.

Дональд Трамп, президент США:

Итак, с моей подписью федеральное правительство возобновляет свою работу в обычном режиме. А моя администрация и наши партнеры в Конгрессе продолжат работу по снижению стоимости жизни, восстановлению общественной безопасности, росту экономики и тому, чтобы Америка снова стала комфортной для всех американцев.

Глава Белого дома оценил потери США от шатдауна в 1,5 триллиона долларов. При этом обвинил в этом своих оппонентов – демократов. Они блокировали принятие бюджета, поскольку главный финансовый документ страны не включал продление субсидий на медицинское страхование.