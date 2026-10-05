Новости по тегу #Следственный комитет Беларуси

Согласно предварительным сведениям, вечером 4 октября в МЧС зафиксировали сообщение о пожаре в частном доме – он произошёл в деревне Лесняки Волковысского района. В ходе тушения возгорания спасатели нашли в жилой комнате обгоревшие тела двух мужчин.
При силовой поддержке бойцов спецподразделений МВД задержаны 19 фигурантов дела. Преступники забирали наличные из закладок, превращали их в криптовалюту и отправляли нанимателям.
Пенсионерка из Гродно продала квартиру по указу мошенников, но дочь успела отговорить ее от передачи денег и обратиться в милицию.
Белорусский порядок стал уже своеобразным брендом, как и безопасность.
12 сентября Следственному комитету Республики Беларусь исполняется 15 лет.
В одном строю 100 новобранцев со всех регионов страны, которые приняли осознанное решение посвятить себя защите прав граждан и интересов государства.
Инструкторы показали элементы управления, типовые узлы и способы применения дронов в оперативной работе.
Следователи выясняют, что привело к ЧП и как на стройплощадке соблюдалась техника безопасности.
Преступления в ювелирном магазине на проспекте Независимости в Минске произошло 21 августа. Мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл ювелирные изделия и скрылся.
Преступления происходили с 1996 по 1999 год в Могилевской, Витебской и Минской областях.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны.
«Уже есть лица установленные, кого задерживали и привлекали к уголовной ответственности за публикации».
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