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Новости по тегу #Следственный комитет Беларуси

Пожар в Волковысском районе: следователи выясняют причину гибели двух мужчин
05 октября 2026 10:01

Пожар в Волковысском районе: следователи выясняют причину гибели двух мужчин

МВД: в Минской области задержано 19 курьеров телефонных мошенников
03 октября 2026 12:38

МВД: в Минской области задержано 19 курьеров телефонных мошенников

Жительница Гродно продала квартиру по указу мошенников – СК
02 октября 2026 09:34

Жительница Гродно продала квартиру по указу мошенников – СК

СК Беларуси – 15 лет. Рассказываем о самых громких расследованиях прошлого и настоящего
13 сентября 2026 18:05

СК Беларуси – 15 лет. Рассказываем о самых громких расследованиях прошлого и настоящего

Следственному комитету – 15 лет! Поговорили о сложных делах и балансе между строгостью закона и справедливостью
11 сентября 2026 14:51

Следственному комитету – 15 лет! Поговорили о сложных делах и балансе между строгостью закона и справедливостью

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске
09 сентября 2026 11:19

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске

От теории к практике: бойцы СОБР провели занятие со следователями УСК по Минску
27 августа 2026 06:50

От теории к практике: бойцы СОБР провели занятие со следователями УСК по Минску

В Оршанском районе погиб рабочий из-за обрушения грунта
26 августа 2026 07:55

В Оршанском районе погиб рабочий из-за обрушения грунта

Украл ювелирные изделия и скрылся. Преступник, ограбивший магазин в Минске, дал признательные показания
24 августа 2026 14:19

Украл ювелирные изделия и скрылся. Преступник, ограбивший магазин в Минске, дал признательные показания

Установлены 9 убийств и 2 покушения. СК завершил расследование уголовного дела «лифтера»
04 августа 2026 05:35

Установлены 9 убийств и 2 покушения. СК завершил расследование уголовного дела «лифтера»

Смертельное ДТП под Осиповичами – погибли двое военнослужащих
24 июля 2026 11:00

Смертельное ДТП под Осиповичами – погибли двое военнослужащих

СК усилил контроль за контентом в Threads и TikTok. Есть ли результаты – узнали у Александра Суходольского
20 июля 2026 19:32

СК усилил контроль за контентом в Threads и TikTok. Есть ли результаты – узнали у Александра Суходольского