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Лукашенко поблагодарил сотрудников Следственного комитета за профессионализм и верность присяге

12 сентября 2025 07:53
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Профессиональный праздник сегодня, 12 сентября, у работников Следственного комитета. Сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия поздравил Президент. Александр Лукашенко поблагодарил их за исключительный профессионализм, объективность и верность присяге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поблагодарил сотрудников Следственного комитета за профессионализм и верность присяге-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На Ваши плечи возложена высочайшая ответственность за сохранение законности и порядка в стране, мира и согласия в обществе. От оперативности и качества Вашей работы зависит доверие граждан правоохранительным органам и государству в целом. Убежден, что и впредь при выполнении поставленных задач Ваш коллектив будет следовать принципам законности, справедливости и неотвратимости наказания, оставаясь образцом мужества, принципиальности и преданного служения Республике Беларусь и ее народу.

# Александр Лукашенко # Следственный комитет Беларуси

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