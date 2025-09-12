Лукашенко поблагодарил сотрудников Следственного комитета за профессионализм и верность присяге

Профессиональный праздник сегодня, 12 сентября, у работников Следственного комитета. Сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия поздравил Президент. Александр Лукашенко поблагодарил их за исключительный профессионализм, объективность и верность присяге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На Ваши плечи возложена высочайшая ответственность за сохранение законности и порядка в стране, мира и согласия в обществе. От оперативности и качества Вашей работы зависит доверие граждан правоохранительным органам и государству в целом. Убежден, что и впредь при выполнении поставленных задач Ваш коллектив будет следовать принципам законности, справедливости и неотвратимости наказания, оставаясь образцом мужества, принципиальности и преданного служения Республике Беларусь и ее народу.