Порядка 90 новоиспечённых следователей принесли присягу в Минске

Быть преданным своей стране и народу сегодня, 13 сентября, поклялись молодые следователи. В день профессионального праздника сотрудников органов предварительного следствия в Минске прошла торжественная церемония принятия присяги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клятву на верность Родине принесли порядка 90 новоиспеченных следователей. В их числе есть и девушки. Символично, что такое значимое для них событие прошло в стенах Зала Славы музея Великой Отечественной войны – в юбилейный год Победы.

Яков Нестерович, следователь отдела Следственного комитета Фрунзенского района Минска: Планы достаточно амбициозные. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но на данный момент сегодня мы уже практически полностью погружены в рабочий процесс. Каждый сегодня сделал свой выбор – это служба на благо нашей Родины в рядах Следственного комитета Республики Беларуси.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Радует, что идет к нам молодежь. Ребята, которые хотят служить в Следственном комитете, которые хотят защищать Родину. То, как развивается, как работает Следственный комитет, меня как руководителя удовлетворяет полностью. Я рад за ребят. Горжусь Следственным комитетом.

Запомнят этот день не только молодые следователи, но и опытные сотрудники. В ходе мероприятия некоторые из них получили государственные награды и специальные звания.