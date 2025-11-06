Тело минчанина нашли закопанным в лесу – СК устанавливает обстоятельства убийства

Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства 35-летнего минчанина. Его тело нашли закопанным в лесном массиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уже известно, преступление совершено в октябре. Два брата, находясь дома, распивали спиртное, громко слушали музыку и шумели. В какой-то момент их сосед позвонил в квартиру, попросил убавить громкость и прекратить шуметь. Возникла ссора.

Андрей Демьянов, начальник Фрунзенского районного отдела Следственного комитета Минска:

На крики вышел старший из братьев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно он взял нож и нанес несколько ударов в области шеи гостя, которые оказались смертельны. Об исчезновении минчанина мать заявила спустя несколько дней. Она пояснила, что последний раз видела сына в дверной глазок, когда тот направлялся к соседям.

Следственно-оперативной группой в мусорном контейнере вблизи дома обнаружили вещи пропавшего со следами крови. Помимо этого, внимание милиционеров привлекли камеры видеонаблюдения в подъезде, положение которых, по неизвестным причинам, оказалось изменено.