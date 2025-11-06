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Тело минчанина нашли закопанным в лесу – СК устанавливает обстоятельства убийства

06 ноября 2025 06:25
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Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства 35-летнего минчанина. Его тело нашли закопанным в лесном массиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело минчанина нашли закопанным в лесу – СК устанавливает обстоятельства убийства-2

Как уже известно, преступление совершено в октябре. Два брата, находясь дома, распивали спиртное, громко слушали музыку и шумели. В какой-то момент их сосед позвонил в квартиру, попросил убавить громкость и прекратить шуметь. Возникла ссора.

Тело минчанина нашли закопанным в лесу – СК устанавливает обстоятельства убийства-4

Андрей Демьянов, начальник Фрунзенского районного отдела Следственного комитета Минска:
На крики вышел старший из братьев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно он взял нож и нанес несколько ударов в области шеи гостя, которые оказались смертельны. Об исчезновении минчанина мать заявила спустя несколько дней. Она пояснила, что последний раз видела сына в дверной глазок, когда тот направлялся к соседям. 

Следственно-оперативной группой в мусорном контейнере вблизи дома обнаружили вещи пропавшего со следами крови. Помимо этого, внимание милиционеров привлекли камеры видеонаблюдения в подъезде, положение которых, по неизвестным причинам, оказалось изменено.

Тело минчанина нашли закопанным в лесу – СК устанавливает обстоятельства убийства-6

Виталий Сорока, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Когда фигуранты осознали, что мужчина погиб, то в ночное время вынесли его тело на улицу и уложили в багажник автомобиля, после чего вывезли за город, где закопали. Следует отметить, что с целью сокрытия следов яму, в которую поместили труп, братья залили бетоном. 

Тело минчанина нашли закопанным в лесу – СК устанавливает обстоятельства убийства-8

Криминалисты извлекли из грунта тело без вести пропавшего мужчины. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

# Убийство # Следственный комитет Беларуси # Андрей Демьянов

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