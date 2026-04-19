Роковой полет на мотодельтаплане – что на самом деле произошло в небе под Минском?
О ЧП, которое на неделе произошло под Минском. Около деревни Озерцо рухнул мотодельтаплан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Полет, который должен был стать ярким приключением, закончился трагедией. Погибли 45-летний инструктор и 26-летняя пассажирка.
По предварительным данным, пилот не справился с управлением и летательный аппарат рухнул на землю. В экспертных кругах обсуждали, что конструкция развалились в воздухе. А в интернете писали, что инструктор выпал из мотодельтаплана и девушка осталась один на один с высотой и неизвестностью.
Так что произошло на самом деле и что движет теми, кто ищет острых ощущений на высоте, скорости и глубине – Элла Маркевич проверила на себе.
Шум мотора, ветер в лицо и иллюзия крыльев за спиной. За этим чувством на аэродром приходят тысячи людей. Но порой захватывающий полет становится строчкой в сводке происшествий. Мотодельтаплан рухнул практически сразу после набора высоты. Погибли двое.
Элла Маркевич, корреспондент:
Это то самое место трагедии, где во вторник, в районе 15 часов дня упал летательный аппарат. Все произошло в поле вблизи деревни Озерцо.
За штурвалом в тот день был опытный инструктор Руслан Иванов. Любовь к небу он унаследовал от отца – профессионального пилота. В кресле пассажира – 26-летняя Татьяна Полянская. Судя по соцсетям, девушка вела активный образ жизни: увлекалась сноубордом, сапсерфингом и растяжкой. В аэроклуб пришла за очередными яркими эмоциями.
Тот роковой вылет был первым в расписании пилота. Обычно за день Руслан поднимался в небо до 30 раз. Что стало причиной катастрофы – ошибка пилотирования или трагическая случайность – предстоит выяснить следователям. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Мария Никитина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории и привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проводится осмотр, детально фиксируется следовая картина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пока в Сети спорят о причинах трагедии, близкий друг погибшего Сергей Лапковский, зная подробности от очевидцев, помог восстановить хронологию последнего полета Руслана.
Сергей Лапковский, друг Руслана Иванова:
Самое сложное, говорят, взлет. Первые 100 метров. Если они пройдены, то все прекрасно. Они взлетели на 50. И в моменте они попали в теплый поток, который образовывает пузырь, который вытолкнул крыло и судно начало наклонять на 90 градусов. Как опытный пилот, Руслан сразу же взял на себя полностью крыло для того, чтобы выровнять. И он практически выровнял два крыла. И как только они встали на место, от потока этого одно из крыльев сломалось. И они начали пикировать вниз. И на втором витке от давления вырвало ремни – у Руслана боковые, левые, правые были разорваны. И он выпал. А девушка где-то через 7 секунд уже пикировала без пилота.
Так что могло превратить полет в смертельное пике? Опыт эксплуатации таких машин в нашей стране огромный – более 40 лет. Изучен каждый маневр, а конструкция считается одной из самых устойчивых. Устройство предельно понятное: крыло, тележка и мотор. Но именно в этой простоте кроются нюансы, которые при малейшем сбое превращают надежный аппарат в неуправляемый объект.
Подробности в видео.