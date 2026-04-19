Роковой полет на мотодельтаплане – что на самом деле произошло в небе под Минском?

О ЧП, которое на неделе произошло под Минском. Около деревни Озерцо рухнул мотодельтаплан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Полет, который должен был стать ярким приключением, закончился трагедией. Погибли 45-летний инструктор и 26-летняя пассажирка. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и летательный аппарат рухнул на землю. В экспертных кругах обсуждали, что конструкция развалились в воздухе. А в интернете писали, что инструктор выпал из мотодельтаплана и девушка осталась один на один с высотой и неизвестностью. Так что произошло на самом деле и что движет теми, кто ищет острых ощущений на высоте, скорости и глубине – Элла Маркевич проверила на себе.

Шум мотора, ветер в лицо и иллюзия крыльев за спиной. За этим чувством на аэродром приходят тысячи людей. Но порой захватывающий полет становится строчкой в сводке происшествий. Мотодельтаплан рухнул практически сразу после набора высоты. Погибли двое.

Элла Маркевич, корреспондент:

Это то самое место трагедии, где во вторник, в районе 15 часов дня упал летательный аппарат. Все произошло в поле вблизи деревни Озерцо. За штурвалом в тот день был опытный инструктор Руслан Иванов. Любовь к небу он унаследовал от отца – профессионального пилота. В кресле пассажира – 26-летняя Татьяна Полянская. Судя по соцсетям, девушка вела активный образ жизни: увлекалась сноубордом, сапсерфингом и растяжкой. В аэроклуб пришла за очередными яркими эмоциями. Тот роковой вылет был первым в расписании пилота. Обычно за день Руслан поднимался в небо до 30 раз. Что стало причиной катастрофы – ошибка пилотирования или трагическая случайность – предстоит выяснить следователям. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Мария Никитина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории и привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проводится осмотр, детально фиксируется следовая картина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока в Сети спорят о причинах трагедии, близкий друг погибшего Сергей Лапковский, зная подробности от очевидцев, помог восстановить хронологию последнего полета Руслана.