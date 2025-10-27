Булавко: каждый руководитель должен понимать, что он боец информационного фронта

Ответ на фейки. Какие инфотехнологии сейчас в тренде? Что делают госорганы, когда становятся объектами клеветы? Почему вбросы – оружие общественного поражения? Существует ли вакцина от лжи и кто прописывает уколы правды? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили медиафакторы гибридной войны.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На мой взгляд, на сегодня каждый руководитель должен понимать, что он не просто руководитель, а именно боец информационного фронта. Если это понимание будет у руководителя, то, поверьте, не будет проблем с коммуникацией.

Но, опять же, по поводу информированности, коллега Следственного комитета не даст соврать. Порядка, наверное, 80 % обманутых людей, они абсолютно знали, что существуют фейки, что существует различное мошенничество в интернете, но почему-то, несмотря на свои знания, они повелись.