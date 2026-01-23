В Минской области раскрыты резонансные убийства прошлых лет

Правосудие без срока давности. Сотрудниками уголовного розыска Минской области раскрыто пять резонансных преступлений, совершенных достаточно давно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в 1999-м на берегу реки Птичь под Минском было обнаружено тело 19-летней девушки с признаками насильственной смерти. Несмотря на все усилия, следствие долгие годы заходило в тупик. Перелом наступил благодаря современным генетическим методам. Проведенная эксгумация, сложнейшая ДНК-экспертиза и кропотливый анализ архивов позволили найти преступника. Им оказался житель столицы, который уже умер, но вина его доказана. В другом деле – о разбойном нападении со смертельным исходом в 2014 году – решающую роль сыграло межгосударственное сотрудничество: удалось найти и привлечь к ответственности преступника, который отбывал наказание в России. Также были раскрыты жестокое убийство ветерана войны в 2007 году и дальнобойщика в конце 1990-х.