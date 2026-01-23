В Минской области раскрыты резонансные убийства прошлых лет

Правосудие без срока давности. Сотрудниками уголовного розыска Минской области раскрыто пять резонансных преступлений, совершенных достаточно давно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правосудие без срока давности. Сотрудниками уголовного розыска Минской области раскрыто пять резонансных преступлений, совершенных достаточно давно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в 1999-м на берегу реки Птичь под Минском было обнаружено тело 19-летней девушки с признаками насильственной смерти. Несмотря на все усилия, следствие долгие годы заходило в тупик. Перелом наступил благодаря современным генетическим методам. Проведенная эксгумация, сложнейшая ДНК-экспертиза и кропотливый анализ архивов позволили найти преступника. Им оказался житель столицы, который уже умер, но вина его доказана.
В другом деле – о разбойном нападении со смертельным исходом в 2014 году – решающую роль сыграло межгосударственное сотрудничество: удалось найти и привлечь к ответственности преступника, который отбывал наказание в России. Также были раскрыты жестокое убийство ветерана войны в 2007 году и дальнобойщика в конце 1990-х.
Александр Протосовицкий, заместитель начальника УСК по Минской области:
Лицо, совершившее разбойное нападение на женщину на территории города Борисова, – гражданин Российской Федерации, на настоящий момент времени осужден. Приговор вступил в законную силу – ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 24 года. На настоящий момент времени Минским областным судом рассматривается уголовное дело в отношении лица, совершившего убийство с хищением ордена, убийство ветерана Великой Отечественной войны, проводится судебное следствие.
К сожалению, лица, совершившие два остальных преступления, – ввиду их смерти их привлечение к уголовной ответственности являлось невозможным, поэтому производство предварительного следствия в отношении их прекращено в связи с их смертью. Ну а лица, которые тем или иным образом оказывали укрывательство в совершении преступлений, также привлечены к установленным законам уголовной ответственности.
В подразделениях Следственного комитета по Минской области на особом контроле до сих пор находится около 200 нераскрытых уголовных дел прошлых лет. Работа над ними не прекращается.