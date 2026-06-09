В Минске убили 24-летнюю девушку, информирует официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Предварительно известно, что днем 9 июня в квартире одного из жилых домов Минска между 28-летним мужчиной и убитой девушкой произошла ссора. В ходе конфликта минчанин нанес девушке множественные ранения ножницами и ножом в районе тела. Вследствие полученных травм девушка скончалась на месте.

Жительница дома услышала крики и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы и скорую помощь.

Установлено, что после случившегося мужчина нанес сам себе смертельные ранения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 139 (убийство) УК Беларуси.