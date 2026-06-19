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Белорусские следователи посетили место атаки БПЛА по автобусу в Брянской области

19 июня 2026 13:51
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Белорусские следователи посетили место атаки автобуса в Брянской области России. Также побывали на площадке, где хранится поврежденное транспортное средство, для его визуального осмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские следователи посетили место атаки БПЛА по автобусу в Брянской области-2

Во время рабочего совещания обсуждали вопросы оперативного характера, имеющие значение для расследования и сбора доказательств совершенного преступления. Представители белорусской стороны изучили материалы уголовного дела, находящегося в производстве Следственного комитета России, а также обнаруженные и изъятые на месте происшествия фрагменты БПЛА. В рамках исполнения поручения о правовой помощи, белорусским коллегам переданы копии необходимых процессуальных документов.

# Следственный комитет Беларуси

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