Следственный комитет усиливает контроль за контентом в соцсетях

Следственный комитет усиливает мониторинг контента в социальных сетях, прежде всего в Threads и TikTok. В ведомстве фиксируют рост публикаций, содержащих дезинформацию, разжигание социальной вражды, клевету, ложные сообщения об опасности и даже реабилитацию нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи подчеркивают: один провокационный пост способен за часы охватить десятки тысяч пользователей и вызвать беспокойство среди населения. Ложные сообщения отвлекают силы правоохранительных органов и экстренных служб от реальных задач. Особый акцент на материалах, которые вводят граждан в заблуждение по вопросам общественной безопасности, работы госорганов, экономической или социальной ситуации. В СК напоминают: поводом к возбуждению уголовного дела могут быть не только заявления граждан, но и сообщения в СМИ и соцсетях, а также самостоятельное выявление признаков преступления. Установлены случаи, когда авторы ради охватов публикуют вымышленные истории, выставляют себя жертвами или свидетелями преступлений. Таким фактам будет дана правовая оценка.