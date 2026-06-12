Прямой эфир

Следственный комитет усиливает контроль за контентом в соцсетях

12 июня 2026 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Следственный комитет усиливает мониторинг контента в социальных сетях, прежде всего в Threads и TikTok. В ведомстве фиксируют рост публикаций, содержащих дезинформацию, разжигание социальной вражды, клевету, ложные сообщения об опасности и даже реабилитацию нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

Следственный комитет усиливает контроль за контентом в соцсетях-2

Следователи подчеркивают: один провокационный пост способен за часы охватить десятки тысяч пользователей и вызвать беспокойство среди населения. Ложные сообщения отвлекают силы правоохранительных органов и экстренных служб от реальных задач. Особый акцент на материалах, которые вводят граждан в заблуждение по вопросам общественной безопасности, работы госорганов, экономической или социальной ситуации. В СК напоминают: поводом к возбуждению уголовного дела могут быть не только заявления граждан, но и сообщения в СМИ и соцсетях, а также самостоятельное выявление признаков преступления. Установлены случаи, когда авторы ради охватов публикуют вымышленные истории, выставляют себя жертвами или свидетелями преступлений. Таким фактам будет дана правовая оценка. 

Следственный комитет усиливает контроль за контентом в соцсетях-4

Следственный комитет совместно с другими правоохранительными органами продолжает выявлять причастных к подобным деяниям. Виновные привлекаются к ответственности по статьям Уголовного кодекса. Комитет призывает пользователей проявлять ответственность и не распространять деструктивный контент.

# Следственный комитет Беларуси # социальные сети

Другие новости рубрики

Все новости
На полигоне 19‑й бригады идет отработка вождения, стрельбы и тактических действий
12 июня 2026 06:42

На полигоне 19‑й бригады идет отработка вождения, стрельбы и тактических действий

Новую станцию обезжелезивания открыли в Копыльском районе
12 июня 2026 06:35

Новую станцию обезжелезивания открыли в Копыльском районе

Совместная тренировка внутренних войск и ОМОН прошла в войсковой части 3310
12 июня 2026 06:21

Совместная тренировка внутренних войск и ОМОН прошла в войсковой части 3310