Судебные эксперты установили причину смерти Максима Зеньковича. Мальчик, которого искали шесть суток в Березинском районе, утонул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели подростка. Напомним, в минувшую субботу Максим уехал на велосипеде от дома дедушки и пропал. Его тело без признаков жизни было найдено в четверг в болотистой местности вблизи деревни Нестеровка.

Мария Никитина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

На месте происшествия работала следственная оперативная группа с привлечением специалистов и работников МЧС. Проведен осмотр, в ходе которого изъяты образцы воды и грунта, велосипед. Зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы.

За ходом поисковой операции с замиранием сердца, без преувеличения, следила вся страна. Тысячи человек приехали в Березинский район, чтобы помочь отыскать Максима. За время поисков было обследовано почти 3 тысячи гектаров трудно-доступных территорий, 70 населенных пунктов и более 10 километров реки.