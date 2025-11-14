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Судебные эксперты установили причину смерти Максима Зеньковича

14 ноября 2025 11:34
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Судебные эксперты установили причину смерти Максима Зеньковича. Мальчик, которого искали шесть суток в Березинском районе, утонул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судебные эксперты установили причину смерти Максима Зеньковича-2

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели подростка. Напомним, в минувшую субботу Максим уехал на велосипеде от дома дедушки и пропал. Его тело без признаков жизни было найдено в четверг в болотистой местности вблизи деревни Нестеровка.

Мария Никитина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
На месте происшествия работала следственная оперативная группа с привлечением специалистов и работников МЧС. Проведен осмотр, в ходе которого изъяты образцы воды и грунта, велосипед. Зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы.

За ходом поисковой операции с замиранием сердца, без преувеличения, следила вся страна. Тысячи человек приехали в Березинский район, чтобы помочь отыскать Максима. За время поисков было обследовано почти 3 тысячи гектаров трудно-доступных территорий, 70 населенных пунктов и более 10 километров реки.

# Следственный комитет Беларуси # ЧП

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