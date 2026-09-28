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Новости по тегу #Швейцария

На референдуме в Швейцарии избиратели отклонили инициативу об ужесточении нейтралитета
28 сентября 2026 06:28

На референдуме в Швейцарии избиратели отклонили инициативу об ужесточении нейтралитета

В швейцарском городе Арау на ночной вечеринке произошла стрельба – один человек погиб
30 августа 2026 10:59

В швейцарском городе Арау на ночной вечеринке произошла стрельба – один человек погиб

В Швейцарии при пожаре в отеле пропали без вести 5 человек
21 августа 2026 11:00

В Швейцарии при пожаре в отеле пропали без вести 5 человек

Мужчина с ножом ранил трех человек на вокзале в Швейцарии
29 мая 2026 06:34

Мужчина с ножом ранил трех человек на вокзале в Швейцарии

В Швейцарии на горнолыжном курорте сорвалась кабина канатной дороги – есть жертвы
19 марта 2026 08:05

В Швейцарии на горнолыжном курорте сорвалась кабина канатной дороги – есть жертвы

При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек
11 марта 2026 08:10

При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек

В Женеве проходят проходят мирные переговоры РФ, США и Украины
17 февраля 2026 14:04

В Женеве проходят проходят мирные переговоры РФ, США и Украины

Установлена личность первой жертвы крупного пожара на курорте в Швейцарии
02 января 2026 13:43

Установлена личность первой жертвы крупного пожара на курорте в Швейцарии

В Швейцарии объявлен пятидневный траур по погибшим в пожаре на территории горнолыжного курорта
02 января 2026 10:52

В Швейцарии объявлен пятидневный траур по погибшим в пожаре на территории горнолыжного курорта

В Совете Республики состоялась встреча с почётным консулом Беларуси в Швейцарии
05 декабря 2025 06:22

В Совете Республики состоялась встреча с почётным консулом Беларуси в Швейцарии

Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником – Днём основания Конфедерации
01 августа 2025 06:34

Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником – Днём основания Конфедерации

Генеральный директор «Штадлер Рейл Груп»: У нас есть предложение сделать в Беларуси поезд для метро
23 мая 2014 16:56

Генеральный директор «Штадлер Рейл Груп»: У нас есть предложение сделать в Беларуси поезд для метро