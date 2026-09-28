Новости по тегу #Швейцария

Против поправок высказались почти 69% граждан.
Еще пятеро получили ранения, некоторые из них – тяжелые.
По данным экстренных служб, огонь вспыхнул на верхнем этаже здания и стал быстро распространяться. Из‑за высокой температуры обрушились лестничные клетки, поэтому спасателям пришлось разбирать крышу, чтобы попасть внутрь.
По словам очевидцев, мужчина неожиданно начал наносить удары по случайным людям, после чего выбежал из вестибюля вокзала.
Погибла женщина. По данным экстренных служб, она находилась там одна.
Причиной трагедии, по основной версии, стал поджог, устроенный одним из пассажиров.
Ранее в Абу-Даби прошли переговоры, после которых состоялся обмен пленными 157 на 157. Ключевое условие Москвы - вывод ВСУ из Донбасса.
Это 17-летний итальянский гольфист. На месте ЧП работают десятки специалистов, для определения личности всех жертв.
По данным следствия, причиной возгорания стало неосторожное использование петард и бенгальских огней.
Подводя итоги диалога, стороны отметили, что проведен обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии. А оно осуществляется уже продолжительное время по линии нашего почетного консула в Швейцарии.
Глава нашего государства отметил, что благодаря заложенному в прошлые годы прочному фундаменту белорусы и швейцарцы имеют отличный потенциал для расширения двусторонних связей в различных отраслях.
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