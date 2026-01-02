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Поражающие масштабы – в Минске продолжает работу выставка «Моя Беларусь»

02 января 2026 16:50
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Большие выходные, да и зимние каникулы – это возможность провести время с семьей, причем сделать это можно с пользой, познакомившись с достижениями страны. Такой формат отдыха выбирает все больше белорусов. В столице продолжает работу одна из самых ярких и масштабных выставок – «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция открыта в Минском международном выставочном центре, она разделена на 13 тематических зон, охватывающих все ключевые сферы жизни страны. В праздничные дни количество посетителей увеличилось в разы.

Поражающие масштабы – в Минске продолжает работу выставка «Моя Беларусь»-2

Мы уже все попробовали. И своими руками, и глазами, и фотографиями. Мы в таком впечатлении, потому что, в принципе, вот я вам так скажу, живя в Минске, стыдно здесь не побывать. Потому что люди приезжают отовсюду посмотреть. Я говорю, ну мы просто должны были, мы обязаны были здесь побывать.

Поражающие масштабы – в Минске продолжает работу выставка «Моя Беларусь»-4

В праздничный выходной день можно сходить и посмотреть. Очень много времени. Почему бы не посмотреть то, как развивается наша страна, в каких отраслях.

Поражающие масштабы – в Минске продолжает работу выставка «Моя Беларусь»-6

Мы пока еще здесь не везде побывали, но очень интересно. Впервые мы здесь и вообще из Лиды приехали. Сейчас будем дальше смотреть.

Поражающие масштабы – в Минске продолжает работу выставка «Моя Беларусь»-8

Интерактивный формат – мировой тренд. Вот и на выставке можно не только увидеть достижения страны, но даже совершить перевоплощение. Так, на локации МВД Беларуси есть возможность почувствовать себя мотоциклистом или регулировщиком движения.

Поражающие масштабы – в Минске продолжает работу выставка «Моя Беларусь»-10

На данных стендах представлена охрана сигнализации во всех проявлениях, скажем так. От того как наряд принимает сработку, потом эта сработка передается на пункт централизованного наблюдения. Далее наряд выбывает на объект, как представлено на этих стендах. Это любые предприятия, квартиры, гаражи, коттеджи. 

Представлены мостовые милиционеры, которые несут службу на объектах. Датчики, которые у нас полностью устанавливаются на охраняемых объектах. Это датчики протечки воды, газа, тревожная сигнализация, кнопки тревожной сигнализации при нажатии от наряда.

Поражающие масштабы – в Минске продолжает работу выставка «Моя Беларусь»-12

Познакомиться с выставкой достижений «Моя Беларусь» можно по 23 февраля, посещение бесплатное. Для удобства гостей организованы два специальных автобусных маршрута от станций метро «Академия наук» и «Пушкинская».

# Выставка # Моя Беларусь

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