Начинаем сегодня с экономический прагматики. Ведь именно в этом главный смысл самого молодого на постсоветском пространстве интеграционного формата – Евразийского союза. С наступлением нового 2026-го председательство в ЕАЭС перешло к Казахстану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Искусственный интеллект как новый инструмент экономической интеграции, а еще цифровизация промышленности, безбарьерная торговля и формирование логистического хаба Евразии – вот приоритеты, которые на старте года обозначила Астана.

А вот весь минувший год у «евразийского руля» был Минск. И это стало временем максимально эффективной работы, в том числе в формате «пятерка с плюсом». Так, в 2025-м на практике начало действовать соглашение о свободной торговле с Ираном, подписаны такие же документа с ОАЭ и Монголией. А еще в год председательства Беларуси доля национальных валют в расчетах внутри Евразийского экономического союза достигла 93 % и это один из важнейших трендов, который будет продолжен. Глеб Прокофьев об эффекте геополитического сложения.

От Бреста до Алтая, от снегов Заполярья до степей Казахстана, пять государств, более 180 миллионов человек – все это ЕАЭС. Союз набирает политическую и экономическую силу – это демонстрируют результаты прошедшего года. Рост ВВП, минимальный уровень безработицы и принятие важнейших решений для развития евразийской интеграции. Цифры за 10 месяцев, полные итоги еще предстоит подвести: объем внешней торговли государств «пятерки» с третьими странами превысил 630 млрд долларов, доля взаимной торговли во внешнеторговом обороте ЕАЭС сохраняется на уровне 20 %. Инвестиции в основной капитал выросли на 2,2 %, а валовой внутренний продукт увеличился на 1,7 %.

Арман Абовян, политический аналитик (Армения):

На самом деле, когда ты смотришь на динамику развития экономических отношений в рамках ЕАЭС, особенно это было видно при председательстве Беларуси, у меня возникает вообще ощущение, что, по-моему, это не Беларусь под санкциями. Знаете, по-моему, это кто-то другие, не будем показывать пальцем кто. Я на самом деле очень воодушевлен успехами белорусской стороны, потому что белорусская сторона умеет свои успехи проецировать на своих друзей и партнеров сразу.

В 2025 году Беларусь председательствовала в Союзе уже в третий раз. Впервые этот статус был закреплен за нашей страной в 2015-м, затем в 2020-м. В 2025 году Минск постарался привнести в работу Союза новое дыхание и видение экономических процессов, подчеркнул Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, подводя итоги 2025-го. Сила Союза проявляется в простых и понятных вещах – Лукашенко. Подробнее здесь На фоне продолжающейся глобальной экономической нестабильности, страны «пятерки» демонстрируют устойчивую динамику развития. За 10 лет совокупный ВВП Союза вырос почти на 18 %, промышленное производство – на 30 %, а объем инвестиций – более чем на 40 %. Особое внимание в 2025-м уделялось развитию цифровых технологий и созданию единого цифрового пространства, что способствовало упрощению процедур торговли и снижению барьеров. Также в 2025-м запущен ряд новых инфраструктурных проектов, направленных на модернизацию транспортных коридоров и улучшение логистики. Главным финансовым прорывом года стало существенное увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.

Инициативы белорусской стороны в год председательства в ЕАЭС исходили прежде всего из долгосрочных приоритетов. Их девять: от повышения продовольственной безопасности, развития технологического потенциала до формирования единого транспортного пространства и социально-гуманитарной интеграции. Главная цель – не просто решить ряд этих значимых вопросов за один год, а придать процессам новый импульс, перейдя к очередному этапу долгосрочного взаимодействия.

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

Приоритеты Беларуси во время председательства в ЕАЭС соответствовали еще и внешнеэкономическим приоритетам самой Беларуси. Очень синхронно это было в том смысле, что технологическая повестка, допустим, по выстраиванию цепочек сложных производств на евразийском экономическом пространстве – это полностью соответствует концепции Беларуси по развитию индустриального потенциала страны и развитию и экспорта страны.