В Совете Республики состоялась встреча с почётным консулом Беларуси в Швейцарии

Здравоохранение, большой спорт и гуманитарное сотрудничество. В Совете Республики накануне состоялась встреча с почетным консулом Беларуси в Швейцарии. Германн Александер Бейелер и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник обсудили перспективные и текущие проекты, которые реализуются в Беларуси благодаря содействию почетного консула, имеющего, кстати, белорусские корни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подводя итоги диалога, стороны отметили, что проведен обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии. А оно осуществляется уже продолжительное время по линии нашего почетного консула в Швейцарии.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Особый акцент мы делали на те сферы, которые не подвержены ограничениям, незаконным санкциям, которые введены странами Европы, в том числе Швейцарией, в отношении нашей страны. На протяжении многих лет наш почетный консул, господин Бейелер, занимается содействием в развитии взаимодействия с целым рядом медицинских учреждений нашей страны, и в области травматологии, ортопедии, и в области кардиологии, урологии, трансплантологии. Большая работа осуществляется при содействии почетного консула в направлении деполитизации спорта и выведения наших спортивных федераций, наших спортсменов, из-под тех несправедливых ограничений, которые были наложены по участию в международных спортивных мероприятиях, включая олимпийское движение.
Германн Александер Бейелер выразил уверенность, что установившееся с белорусской стороной успешное сотрудничество в дальнейшем будет развиваться и активизироваться. Перед встречей с Сергеем Алейником почетный консул посетил социальный пансионат «На Двине», Витебский государственный медуниверситет, областную клиническую больницу – и вручил социальному пансионату денежный сертификат на 10 тысяч долларов. Ознакомившись с работой учреждений здравоохранения региона, он дал высокую оценку уровню технической оснащенности и компетентности белорусских специалистов.