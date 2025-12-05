В Совете Республики состоялась встреча с почётным консулом Беларуси в Швейцарии

Здравоохранение, большой спорт и гуманитарное сотрудничество. В Совете Республики накануне состоялась встреча с почетным консулом Беларуси в Швейцарии. Германн Александер Бейелер и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник обсудили перспективные и текущие проекты, которые реализуются в Беларуси благодаря содействию почетного консула, имеющего, кстати, белорусские корни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итоги диалога, стороны отметили, что проведен обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии. А оно осуществляется уже продолжительное время по линии нашего почетного консула в Швейцарии.