Хоккейные болельщики Швейцарии о Чемпионате мира по хоккею в Минске

Новости Минска. Чемпионат мира по хоккею в Минске - самое яркое событие не только в жизни столицы или в мире спорта. Если вы хотя бы раз прогулялись по улицам, освященным лучами этого истинного праздника, болельщиков этой страны не заметить вы просто не могли.

Среди трендов хоккейной моды Швейцария, наверняка, заняла бы лидирующие позиции. Принесут ли колоритные болельщики победу своей команде, пока неизвестно, но вот поднять настроение жителям и гостям столицы этим ребятам уж точно удалось!

Эти ребята явно пришлись по душе нашей съемочной группе. Не пора ли узнать, по вкусу ли пришелся дорогим гостям Минск и его жители?

Андрес и Сильвия, туристы (Швейцария):

Очень понравилось, большой город, люди очень довольные, чистые улицы.

Паскала, турист (Швейцария):

Мне очень понравились люди, всегда готовы помочь, конечно, они отличаются от швейцарцев, но в хорошем смысле.

Паскала признается, что раньше никогда даже не думал о том, чтобы посетить Беларусь. Но просто не мог не поболеть за свою сборную. Когда увидел Минск, просто влюбился в город, и сейчас намерен навещать Синеокую почаще, ведь полет из Швейцарии в Минск занимает у нашего гостя всего 3 часа! И повод, пусть и столь грандиозный, очарованному туристу больше не нужен. Хотя, скрыть свое восхищение Чемпионатом мира по хоккею в Минске гости из Швейцарии не могут!

Паскала, турист (Швейцария):

Я думаю, это хорошая идея. Думаю, это 1й Чемпионат в Беларуси, он каждый год переезжает из одной страны в другую, будь то Германия, Швейцария, Чехия, поэтому люди могут посетить много разных стран. Я думаю, и для вас это хорошая возможность привлечь туристов.

Андрес и Сильвия, туристы (Швейцария):

Беларусь присутствовала во всех матчах по хоккею во все последние годы, поэтому она заслужила право на то, чтобы провести этот чемпионат у себя в Минске. Очень понравилось, как люди относятся ко всему этому, стадион, все обслуживание на стадионе, также волонтеры, все проходит прекрасно!

А еще Андрес и Сильвия отмечают дружелюбие не только белорусов, но и болельщиков всех стран-участниц чемпионата, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Андрес и Сильвия, туристы (Швейцария):

Все национальности схожи в том, что каждый болеет за свою команду. Мы болеем за команду Швейцарии, так же, как и белорусы болеют за свою. Что нравится, что нет никакого враждебного отношения между болельщиками. Все друг друга приветствуют, радуются!