Возрождает народное творчество! Пообщались с майором милиции, который занимается этнографией и фольклором

На малую родину к «золотых» рук мастеру, который верит в неразрывную связь поколений и силу рода, отправились наши корреспонденты.

В характере героя нашего сюжета удивительным образом сосуществуют противоречивые качества – сила и ранимость, рациональность и эмоциональность. Майор милиции, многодетный отец Виктор Шипков – лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Высокой награды он удостоен за возрождение и сохранение народного творчества, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майор милиции Виктор Шипков, без сомнений, личность многогранная. На службе участковый инспектор следит за порядком в Гомельском районе, а все свободное время занимается этнографией и фольклором. Любовь к народному творчеству у него еще со школы.

Присуждены премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства

С тех пор Виктор начал изучать локальные традиции и собирать тексты: старожилы из деревни Марковичи с радостью делились своими воспоминаниями о сельских праздниках. Так у энтузиаста появилось желание возродить архаичные обряды родного края.

Уже более 20 лет Виктор Шипков встречает Рождество как его предки: с восьмиконечной звездой в руках отправляется в гости к соседям, чтобы исполнить праздничные псалмы о рождении Спасителя. Местные жители верят, что это приносит в дом счастье и удачу.