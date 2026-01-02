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Возрождает народное творчество! Пообщались с майором милиции, который занимается этнографией и фольклором

02 января 2026 17:15
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В характере героя нашего сюжета удивительным образом сосуществуют противоречивые качества – сила и ранимость, рациональность и эмоциональность. Майор милиции, многодетный отец Виктор Шипков – лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Высокой награды он удостоен за возрождение и сохранение народного творчества, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На малую родину к «золотых» рук мастеру, который верит в неразрывную связь поколений и силу рода, отправились наши корреспонденты.

Возрождает народное творчество! Пообщались с майором милиции, который занимается этнографией и фольклором-2

Майор милиции Виктор Шипков, без сомнений, личность многогранная. На службе участковый инспектор следит за порядком в Гомельском районе, а все свободное время занимается этнографией и фольклором. Любовь к народному творчеству у него еще со школы.

Присуждены премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства

С тех пор Виктор начал изучать локальные традиции и собирать тексты: старожилы из деревни Марковичи с радостью делились своими воспоминаниями о сельских праздниках. Так у энтузиаста появилось желание возродить архаичные обряды родного края.

Уже более 20 лет Виктор Шипков встречает Рождество как его предки: с восьмиконечной звездой в руках отправляется в гости к соседям, чтобы исполнить праздничные псалмы о рождении Спасителя. Местные жители верят, что это приносит в дом счастье и удачу.

Возрождает народное творчество! Пообщались с майором милиции, который занимается этнографией и фольклором-4

Виктор Шипков:
Нашы Каляды маюць агульныя рысы з тымі калядамі, якія вы прывыклі бачыць, ў нас была і весялосць на Калядах, так, але ж гэта ўсе было на Шчодры вечар, 13-га, так, а ў нас захавалася тая частка, духоуная, гэта вельмі-вельмі важна.

Возрождает народное творчество! Пообщались с майором милиции, который занимается этнографией и фольклором-6

Начинания супруга поддерживает и жена Валерия. Пара воспитывает 6-х детей, которые буквально с младенчества знакомы с национальным колоритом и вместе с родителями участвуют в обрядах, фестивалях и конкурсах. К слову, костюмы для всей семьи Виктор делает сам, изучая и реконструируя традиционный для своего региона строй. 

Подробности в видео.

# Народное творчество # Виктор Шипков

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