Возрождает народное творчество! Пообщались с майором милиции, который занимается этнографией и фольклором
В характере героя нашего сюжета удивительным образом сосуществуют противоречивые качества – сила и ранимость, рациональность и эмоциональность. Майор милиции, многодетный отец Виктор Шипков – лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Высокой награды он удостоен за возрождение и сохранение народного творчества, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На малую родину к «золотых» рук мастеру, который верит в неразрывную связь поколений и силу рода, отправились наши корреспонденты.
Майор милиции Виктор Шипков, без сомнений, личность многогранная. На службе участковый инспектор следит за порядком в Гомельском районе, а все свободное время занимается этнографией и фольклором. Любовь к народному творчеству у него еще со школы.
Присуждены премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства
С тех пор Виктор начал изучать локальные традиции и собирать тексты: старожилы из деревни Марковичи с радостью делились своими воспоминаниями о сельских праздниках. Так у энтузиаста появилось желание возродить архаичные обряды родного края.
Уже более 20 лет Виктор Шипков встречает Рождество как его предки: с восьмиконечной звездой в руках отправляется в гости к соседям, чтобы исполнить праздничные псалмы о рождении Спасителя. Местные жители верят, что это приносит в дом счастье и удачу.
Виктор Шипков:
Нашы Каляды маюць агульныя рысы з тымі калядамі, якія вы прывыклі бачыць, ў нас была і весялосць на Калядах, так, але ж гэта ўсе было на Шчодры вечар, 13-га, так, а ў нас захавалася тая частка, духоуная, гэта вельмі-вельмі важна.
Начинания супруга поддерживает и жена Валерия. Пара воспитывает 6-х детей, которые буквально с младенчества знакомы с национальным колоритом и вместе с родителями участвуют в обрядах, фестивалях и конкурсах. К слову, костюмы для всей семьи Виктор делает сам, изучая и реконструируя традиционный для своего региона строй.
Подробности в видео.